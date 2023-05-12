【香港小姐】劉穎鏇任超市分店開幕禮嘉賓　Tiffany奉行186斷食法保「最強Body」

劉穎鏇（Tiffany）在今日（5月12日）現身小西灣出席超市分店開幕禮嘉賓，與品牌管理層齊齊為醒獅點睛，並為新店進行剪綵儀式。

擁有44吋半長腿的Tiffany，頻頻在劇中散發健康性感美，被網民譽為「最強body」，笑容甜美的她青春活力與演技兼備，早前劇集中的打女角色更成功入屋，令開幕禮現場出現「鏇風」，吸引大批街坊駐足圍觀及拍照，有圍觀街坊更大讚Tiffany：「真人身形仲弗過上鏡」。

奉行186斷食法

活動中，Tiffany即席分享保持「最強Body」的秘訣 - 奉行「186斷食法」兼戒糖，平日只會食生果攝取糖份，因此新鮮食材對我來說特別重要。

她說：「除咗做運動，飲食都好緊要，因為每日淨係得6個鐘食嘢，所以食物嘅質素好緊要㗎。如果有時間，我都會自己準備簡單嘅低脂午餐，夜晚就多數食肉同菜，所以一有時間我就會去超級市場入貨。」

Tiffany更指超級市場的服務對象不再局限於家庭主婦，亦是年輕一代生活中不可或缺的日常「熱點」，說：「真係好鍾意行超級市場，有時夜咗收工都仲趕得切買吓嘢，而且種類又多。」

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