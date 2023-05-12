【野蜂螫傷Q&A】專家：蜜蜂螫傷足致過敏性休克　嚴重個案未必與年紀或過敏病史有直接關係 　

今日（12日）至少發生兩宗野蜂螫人案。其中漁護署一名64歲男職員，早上10時許在大嶼山芝麻灣郊遊徑近望東灣工作時，遭蜜蜂螫傷後昏迷，其後不治。

香港大學醫學院急症醫學臨床助理教授林沛堅向TOPick解釋，蜜蜂螫傷的原因及處理方法。

A 蜜蜂數量愈多，理論上毒液引起的反應會愈大。不過本港臨床個案上，大多病人只是被1-3隻蜜蜂螫傷，不過亦可以有嚴重反應。

Q 被蜜蜂及黃蜂螫傷，反應及處理方式會有甚麼不同?

有國際研究指，部分病人可致急性心臟動脈問題、腎功能問題、以及橫肌汶溶解症，不過個案罕見。

A 最重要的原因是過敏性休克，引致氣道收窄及窒息，以至血壓大幅下降，可於數分鐘內出現以上徵狀

不過如果曾經被蜜蜂螫傷後，有嚴重反應，則應多加注意。

Q 如何避免被蜜蜂螫傷? 如螫傷後應該如何應對?

A 很難控制不被蜜蜂螫傷，曾遇病人於家中亦被螫傷，亦曾有蜜蜂藏於患者衣服內，螫傷身體。

如被蜜蜂螫傷，應盡量維持氣道暢通，避免自己處理傷口及擦不知名的藥膏。有需要召救護車及送院接受治療。