【野蜂螫傷Q&A】專家：蜜蜂螫傷足致過敏性休克 嚴重個案未必與年紀或過敏病史有直接關係
今日（12日）至少發生兩宗野蜂螫人案。其中漁護署一名64歲男職員，早上10時許在大嶼山芝麻灣郊遊徑近望東灣工作時，遭蜜蜂螫傷後昏迷，其後不治。
香港大學醫學院急症醫學臨床助理教授林沛堅向TOPick解釋，蜜蜂螫傷的原因及處理方法。
Q 蜜蜂數量愈多，螫傷後的反應是否愈嚴重?
A 蜜蜂數量愈多，理論上毒液引起的反應會愈大。不過本港臨床個案上，大多病人只是被1-3隻蜜蜂螫傷，不過亦可以有嚴重反應。
Q 被蜜蜂及黃蜂螫傷，反應及處理方式會有甚麼不同?
A 蜜蜂螫針會脫落，針身有機會留在患者身上，醫護需要協助患者刮走螫針。黃蜂可以重複攻擊人類，威力較大。
Q 蜜蜂螫傷後，出現嚴重個案、甚至致死的原因為何?
A 最重要的原因是過敏性休克，引致氣道收窄及窒息，以至血壓大幅下降，可於數分鐘內出現以上徵狀
有國際研究指，部分病人可致急性心臟動脈問題、腎功能問題、以及橫肌汶溶解症，不過個案罕見。
Q 蜜蜂螫傷後產生的嚴重個案，與年齡、以至過敏病史有否直接關係？
A 臨床上沒有看到直接關係，年青人亦可誘發嚴重個案。
不過如果曾經被蜜蜂螫傷後，有嚴重反應，則應多加注意。
Q 如何避免被蜜蜂螫傷? 如螫傷後應該如何應對?
A 很難控制不被蜜蜂螫傷，曾遇病人於家中亦被螫傷，亦曾有蜜蜂藏於患者衣服內，螫傷身體。
如被蜜蜂螫傷，應盡量維持氣道暢通，避免自己處理傷口及擦不知名的藥膏。有需要召救護車及送院接受治療。
Q 醫生會如何為患者作出治療?
A 注射腎上腺素、接受類固醇治療、以及處方抗組織胺藥。
Q 多次被蜜蜂螫傷後，反應會更輕微或嚴重?
A 暫時沒有個案顯示，被蜜蜂重複螫傷患者的病情會更嚴重。
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記者：陳展棋