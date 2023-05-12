【移民英國】家住半獨立屋主人房莫明傳來煙味　港媽靠1番話疑揭罪魁禍首

▲ 家住半獨立屋主人房莫明傳來煙味，港媽靠1番話疑揭罪魁禍首。

千金難買安樂窩！有移英將近一年的港媽，近日於網上分享自己寓所內的主人房，常常莫名傳來陣陣煙味，入牆衣櫃的位置，煙味更尤其嚴重。她指即使曾試過房內放香薰，亦無甚大作用。由於她所住的是半獨立屋（semi house），即與鄰房只是以一牆分隔，她開始懷疑煙味源頭是住鄰房的伯伯，於是便膽粗粗地詐傻扮懵將問題向鄰居提出，之後未再聞到煙味！雖然煙味暫時得到解決，但她亦指自己亦百思不得其解為何「隔住幅牆都傳到煙味過嚟囉」。

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移英港媽早前於Facebook群組「英國香港人交流區」發文分享自己的遭遇，指一開始對家中的煙味亦摸不及頭腦，因為家中無人食煙，最初亦曾懷疑是否熱水爐傳來，但最終發現只有主人房先有煙味。

成日喺主人房聞到有煙味，尤其是開衣櫃嘅時候。我已經在房放了香薰，但都冚唔到陣味。但其實最怕呢啲係二手煙味，會影響健康。

其後，她開始懷疑煙味其實是鄰居伯伯傳來。她指自己所住的半獨立屋（semi house），與鄰房只有一牆之隔，而且「兩間主人房係黐住，入牆衣櫃就正是在這邊牆」。她指自己為求儘快將問題解決，於是在某天，趁該位伯伯步出家門處理垃圾時，膽粗粗好婉轉地帶出煙味問題。

問佢有無响房聞到煙味，又討論咗一輪。我好小心用詞，又扮下傻唔識嘢咁問佢，應該冇傷及鄰里關係掛！

自溝通後，她指煙味問題終暫時得到解決，但對於為何「隔住幅牆都傳到煙味過嚟」，她指自己至今亦未有答案，並表示「唔希望6年之後拎到pr再送埋肺can」。

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責任編輯：羅嘉欣