【創新學習】學生扮演外送員運用策略安排最佳路線　獲得比「賺錢」外更多的知識

▲ 九龍婦女福利會李炳紀念學校為小四及小六學生設計了一個名為「LpMall」的全方位學習日活動。學生扮演的角色是一名外送員，由7-8名學生組成一個外送團隊。

設計思維是一套用創新思維，去解決複雜問題的一種積極態度及方法，它的重點是從使用者的需求出發，從而去設計產品、提供服務或製造體驗，間接令創新「有跡可循」。

當中包括五個步驟，分別為同理心、定義問題、醞釀、製作原形及測試，從而引導學生作出改變、創新的解決方法。如果用設計思維的理念與現時的教育趨勢相比，其實非常類似，例如翻轉教育、Maker動手做、專題學習、全方位學習等，都是以學生為主體，改變老師角色從授課到引導，讓學生主導自己的學習，令學習更有動機。

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「RCT設計方程式」讓學生挑戰不同任務

本校由2000年開始已推行全方位學習日。全方位學習日的精髓在於從真切情境和實際環境中學習，令學生更有效地掌握一些單靠課堂學習難以達到的學習目標；同時，教師會設辦法為學生創造機會，讓他們從實際體驗中學習。

為了令學生更投入活動，通常我們會以「RCT設計方程式」來設計整個活動，RCT意思是：Role(角色)+Context(情景)+Task(任務)。當給予了學生角色、情景及任務後，學生便會依據教師所編排的「劇本」去挑戰不同的任務，進行體驗式學習。

全方位學習日「LpMall」— 學生扮演外送員

最近，學校為小四及小六學生設計了一個名為「LpMall」的全方位學習日活動。學生扮演的角色是一名外送員，由7-8名學生組成一個外送團隊，用四天的時間接受一連串的入職培訓課程，學習一些作為一個外送員需懂得的知識及技能，當中包括以Google Map規劃路線、港鐵Apps的使用、查看港鐵站內的指示牌、訪問「真正」外送員、如何透過學校自製的外送平台接單等。

實地體驗接單「賺錢」

經過四天的訓練後，各隊隊伍要在第五天接受真正的挑戰：在校本自製的外送平台接單，然後完成外送任務，賺取「金錢」。由於我們發現我校學生平時較少外出，因此，是次的活動的所有任務地點，都是以整個港鐵沿線附近的店舖、大廈、住宅、機構為主。

每隊隊伍同時最多可接三張單，他們需要根據自己當時的所在地、每張單的任務地點、每張單的困難度、每張單扣除車資後能賺取的「金錢」、最後能否準時返回公司等因素作衡量，在短時間內作出一個最正確的決定，賺取最多的「金錢」。

為了令他們更能與真正的外送員的工作相似，除了每隊均會擁有自己的外送袋外，當天每組我們都會給予一定金額的現金及八達通，讓他們作購買所需物品之用。最後，各組需要按當天的所有任務的使費及車資做一個財務紀錄。而各同學最後賺取的「金錢」，全部會以書券形式給予各組學生。

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學習過程令學生銘記在心

正如上文所述，是次全方位學習活動體現了設計思維，以學生為主體，改變老師角色從授課到引導，讓學生主導自己的學習，令學習更有動機。尤其是在最後一天的終極任務，各組學生要在短時間內在外送平台上的十多張單中與其他組比拼鬥快決定接那一張單，學生就要利用之前四天所學的知識作判斷。當天各組的策略均不同，有些會以近自己的所在地作選擇，有些會以能賺取最多的金額作選擇，有些會有策略地以整條去程及回程路線作選擇。

期間，隨行老師或義工不會給予任何意見，一切交由學生自行解決。當然，有些隊伍確實在當天因為選擇錯誤而導致浪費了不少時間，也有隊伍因為在決定選擇接那一張單時而在港鐵站內起爭執，更有些隊伍錯誤接單弄至最後棄單而需扣取工錢……但是，這些經歷都是學生的學習過程，學生在主導自己的學習；而這個學習模式，能令學生變得更有學習動機，更能令他們銘記在心。

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