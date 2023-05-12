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【母親節2023】帶阿媽行中環街市逛法國市集　感受法國五月藝術節文藝氣息【內附地址】

休閒消費 17:19 2023/05/12

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法國市場本周在中環街市完成任務後，6月會移師到如心廣場一期。（攝影：何小雲）

法國，我們可能未必能立即前往，但每年香港濃濃的法國五月情懷，大家一定感受得到。華懋集團就與法國五月藝術節連續第三年合作，在中環街市及如心廣場分別舉行法國傳統市集，以及展示特色的《水燈塗鴉》互動藝術裝置，促進港法兩地的藝術及文化交流，我們也可以趁這個周日母親節，帶母親去打卡及到市集品嘗法國風味。

今次《法國五月．盡在華懋集團》活動啟動禮由華懋集團執行董事兼首席財務總裁曾殿科、法國駐香港及澳門總領事Christile Drulhe，以及法國文化推廣辦公室董事會名譽主席阮偉文博士主禮。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示：「華懋集團與法國五月藝術節有著共同願景，即藉著推廣藝術和文化來提升和豐富大眾的生活。我們非常高興與法國五月藝術節連續第三年合作，將法國藝術和美食的魅力帶進社區。」

法國文化推廣辦公室董事會名譽主席阮偉文博士亦指出，法國五月藝術節來到30周年，除了有深受歡迎的法國傳統市集外，今年還呈獻中西方的藝術交流，包括法國藝術家Antonin Fourneau的互動藝術裝置《水燈塗鴉》，而香港藝術家何文蕙（Bao Ho）則在此裝置上，創作了《塞壬之歌》這幅畫。

Antonin的互動藝術裝置《水燈塗鴉》，是由數千盞LED燈組成。當水觸及LED的邊緣時，會觸發通電使LED燈發亮，創造出能在城市空間寫上發亮訊息的新反應物料。 

至於Bao畫在裝置上的《塞壬之歌》，描繪一位海洋守護者，在全球暖化下，仍努力保護海洋及海洋生物，以手保護艇中的小鳥，而周遭也圍繞不少海洋生物，如鯨魚、珊瑚及水母等，都需要我們珍惜及保護海洋和自然環境。

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華懋集團會與非牟利機構合作，為中學生及社區團體提供特別導賞活動，讓參觀者能在這幅具可持續發展概念的LED畫布上以水為媒介，用光創造自己的藝術作品。

法國傳統市集
1.中環街市
日期：5月11-14日
時間：11am-8pm

2.如心廣場一期
日期：6月1-4日
時間：11am-8pm

互動藝術裝置《水燈塗鴉》
中環街市，展出日期：5月11-29日
如心廣場二期，展出日期： 6月1-19日

記者：何小雲

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