【週末好去處】赤柱廣場辦「Art & Dine Festival」　設4大仿法國名勝景點打卡位及寵物嘉年華

▲ 由即日起至5月28日期間，赤柱廣場舉辦「Art & Dine Festival」。

今個5月，赤柱廣場為大眾打造全方位法式藝術及美食之旅。由即日起至5月28日期間，赤柱廣場舉辦「Art & Dine Festival」，以黑白手繪浪漫為主題，以粗線勾畫出多個法國名勝景點，4大打卡位讓你一秒變主角！營造浪漫法式氛圍，更特設法式街頭表演，將巴黎浪漫一一呈現。

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4大仿法國名勝景點打卡位

赤柱廣場特別以法國文化藝術及舉世聞名的建築為靈感，採用黑白手繪浪漫風，以粗線條簡單勾畫繪畫法國名勝，令「旅客」傾刻間成為漫畫主角。是次「Art & Dine Festival」呈獻4大打卡位，除著名的艾菲爾鐵塔、凱旋門、羅浮宮外，更特別打造了巴黎街頭Café，大家可與摯愛親朋享受海風，同時摸着酒杯底談心，絕對是人生一大樂事。為了全方位打造沉浸式的非凡藝術之旅，赤柱廣場更於周末準備引人入勝的街頭默劇表演，被濃厚的藝術氣息包圍定必令人心花怒放！

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供1664 Brut啤酒及3款法式甜點

作為偽法國之旅，又豈能少得了法國啤酒品牌1664？「Art & Dine Festival」特設1664 啤酒換領，讓顧客可率先品嚐最新口味的1664 Brut拉格啤酒。

除美酒外，法式地中海美食聞名的LQV亦提供3款精緻法式甜點供大家換領，包括：香甜滑溜的法式檸檬撻或外脆内軟的閃電泡芙（雲尼拿或朱古力口味），款款經典而且令人垂涎。

赤柱廣場準備了法式DIY心意卡讓大家親手製作，卡內附有立體的艾菲爾鐵塔或凱旋門，同時亦可利用不同素材佈置心意卡，親手寫上祝福小語！

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設寵物市集及舉辦毛孩嘉年華

這趟偽法國之旅還可讓大家可一償與毛孩外遊心願，一起感受法國浪漫風情。赤柱廣場設有的周末市集特設寵物專區，包括寵物家居用品店Whiskers N Paws帶來的美國創意寵物品牌West Paw及全天然本地寵物品牌Puppermint、家品及智能產品的Pricerite Pet、澳洲優質寵物生肉糧Proudi等等。

此外，於5月26至28日期間， TVB J2台亦會於赤柱廣場舉辦「超級毛特兒嘉年華」，屆時更特設多個攤位，並舉辦超級毛特兒入圍參賽者見面會、狗狗競技賽及寵物按摩工作坊等，歡迎大家帶同毛孩參與。

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責任編輯︰王明芳