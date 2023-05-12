【將軍澳填海】土拓署點名維景灣畔、藍塘傲或將受噪音及景觀影響　3種需保育珊瑚受影響

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發展局今年初公布將軍澳132區及137區填海計劃詳情，土木工程拓展署近日按《環境影響評估條例》向環保署提交工程簡介，當中提及填海或令3種具保育重要性的珊瑚受到影響。署方又預計，137區首批入伙居民、132區附近居民，料會受到噪音、空氣質素、景觀方面的影響。

▲ 擬議填海及環評研究範圍。（環保署文件）

按有關文件顯示，在將軍澳第132區對出造地的天然海岸線中，記錄的數種具保育重要性的珊瑚物種，包括

鋸齒刺星珊瑚（Cyphastrea serailia）

正菊珊瑚（Favia favus）

斯氏角孔珊瑚（Goniopora stutchburyi）

或會直接受到影響。另外，位於填海工程西南面的珊瑚轉移地點，亦有可能直接受到影響。同時預計填海及疏浚工程將對周圍沿岸海洋生態的造成潛在間接影響，以及導致填海區附近的水質變差。

至於137區的填海工程，土拓署預計，填海區周邊現有海堤和海洋生態（例如潮下帶和底棲生境）將因填海工程而永久和暫時喪失，包括珊瑚和底棲生物群落在內的海洋動物也可能受到直接影響。由於場地徑流或其他未經處理的污染物，預計填海區附近的水質可能會變差。此外，預計填海工程會對毗鄰將軍澳第137區東邊的清水灣郊野公園，以及相關的動植物造成潛在的間接影響。

除了水質和生態影響，土拓署亦預計，按填海工程時間表，若在將軍澳第137區及第132區對出的新造土地，作分階段發展及安排居民遷入，鄰近同時進行的建築活動，可能會對未來在擬議發展區中的居民及其他噪音感應強的地方造成噪音影響。

土拓署文件指名，以下人士或因工程受空氣質素、噪音等影響：

鯉魚門馬背村及安聯村向東的居民

維景灣畔、藍塘傲，以及Capri向南的居民

清水灣郊野公園的使用者

鄰近的政府、機構或社區發展的使用者及員工

將軍澳創新園的辦公室和員工

新界東南堆填區及其擴建部分的辦公室

將軍澳第137區、將軍澳第132區對出新造土地擬議發展項目的未來居民及員工

將軍澳海水化淡廠的未來員工

新界東南堆填區休憩用地的未來使用者。

發展局今年初表示，計劃把將軍澳第137區發展為一個新社區。以最高住用地積比率7.5計算，區內可提供約5萬個房屋單位，供13.5萬人居住。 按七三比的公私營房屋比例，區內可提供約3.45萬個公營房屋單位，及1.55萬個私人住宅單位。作為短中期的其中一個主要房屋供應來源，首批約3.4萬人最快可於2030 年遷入，當中涉及約1.26萬個單位。

為配合將軍澳第137區的房屋發展，發展局建議於將軍澳第132區對出以填海和削坡方式提供約25公頃土地，以容納2個現時位於將軍澳第137區的公共設施，和4個有特定地域要求的公共設施，包括

公眾填料轉運設施

混凝土配料廠

電力設施

建築廢料處理設施

廢物轉運站

海上垃圾收集站

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記者：陳梓蔚