張敬軒為首次擔任講師做足功課　獻唱《櫻花樹下》推高現場氣氛

日前，張敬軒獲聖保羅書院中文科邀請，聯同香港大學香港研究課程教授及總監朱耀偉教授，為中西區十二間中學的聯校講座「似水流年——漫談香港流行曲七十年」擔任講師，透過對談及互動，讓年青一代了解廣東歌歷史、演變、廣東歌市場所面對的問題及發展等。

軒仔做足功課

首次擔任講師，軒仔坦言做足功課，「雖然自己身處呢個行業二十年，對呢個行業都有一定程度嘅了解，但係講座形式分享同落手落腳做係兩回事，所以今次為咗呢個講座，自己都再去深入研讀咗一啲資料，過程當中又再令到自己有深一層嘅認識，所以今次除咗同大家分享，自己都有好多得着。」

▲ 軒仔做足功課！

笑稱「中西區居民代表」

講座當日，甫上台軒仔便謂十分開心能夠跟大家見面，特別見到中西區十二間中學同學在場，特別有親切感，他笑言自己作為中西區居民代表，回家途中經常經過聖保羅書院門外，覺得學校很漂亮，講座當天踏入校門的感覺很神奇。

他說：「我成日喺度諗，會唔會有機會可以真真正正作為喺呢個行業超過二十年嘅人，喺我呢個階段令到年青人多啲機會去認識我哋香港嘅流行音樂呢？所以好多謝各位嘅邀請，多謝邀請我嘅老師，我都好開心喺度同大家分享、多謝professor俾我呢個機會。」

▲ 軒仔為聯校講座擔任講師。

歌詞記錄社會形態

軒仔表示相信每一個十年當中，社會形態、人們的生活，其實都會通過歌詞去記錄當下。

而作為二千年代的歌手，2002年到香港發展時，那個時代算是「台灣幫」的年代，「周杰倫、王力宏、張惠妹等等，粵語歌相對比起九十年代係式微，包括我自己『登陸』香港嘅第一隻碟都係國語唱片。」

他又大讚的rapper、hip hop artist，「特別過去呢十年入面，我見到喺新一代歌手入面不斷將廣東話以各種形態，包括揉合一啲好美式嘅R&B、hip hop嘅style，係一啲好好嘅嘗試。」

講座尾聲，軒仔唱出《櫻花樹下》，台下學生頓時起哄，猶如進入演唱會mode，唱完後，全場不停大叫encore，一眾學生又大呼想聽《遇見神》，軒仔為了不讓學生們失望，在沒有預備的情況下，即席唱出《遇見神》，講座最後於一片歡呼聲下圓滿結束。

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