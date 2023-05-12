【收賄洩密】前警員涉收1.3萬洩密　認罪後改口官斥騎劫法庭

▲ 被告蘇靖峰准保釋候訊。（梁錦麟攝）

29歲前警員涉索取1萬元貸款及收取貸款公司董事1.3萬賄款，以透露警務處的相關運作。兩人被控公職人員接受利益等罪，今（12日）於沙田裁判法庭提堂，兩人均申請押後再訊，前警員認罪後更改答辯，裁判官斥前警員做法騎劫法庭，另因其代表律師未能到庭，將前警員押後至下周一（15日）再訊，另1被告則押後至7月11日再訊，以待索取文件及聘請私人律師；兩人准保釋候訊。

被告為蘇靖峰（29歲，報稱前警員）及彭閏謙（37歲），報稱貸款公司董事兼股東。

首被告蘇靖峰被控被控1項公職人員接受利益罪及1項訂明人員索取利益罪。控罪指，蘇身為香港警務處警員，於2021年6月30日至 10月11日，在香港無合法權限或合理辯解而從彭閏謙接受逾1.3萬元，作為蘇回答有關香港警務處運作的查詢時，傾向於或保持傾向於優待彭的誘因；蘇另於同年9月1日，在香港未得行政長官許可而向歐陽毅索取1萬元貸款。

次被告彭閏謙則被控1項向公職人員提供利益罪。控罪指，彭於2021年6月30日至10月11日，在香港無合法權限或合理辯解而向警員蘇靖峰提供逾1.3萬元，作為該蘇回答該彭有關香港警務處運作的查詢時，傾向於或保持傾向於優待彭的誘因。

案件今早提堂，兩名被告均由當值律師代表，彭申請將案件押後，以待索取文件及聘請私人律師；蘇原表示認罪，隨後更改答辯，表示已聘請私人律師，需等待私人律師出庭代表。

案件四度押後至下午4時許，被告表示其代表律師未能趕及出庭，裁判官斥「法庭唔係你想點就點」，指是次方式非常不恰當，有如騎劫法庭及走後門，又指被告曾是警員，應清楚法庭程序。

裁判官將蘇押後至下周一（15日）處理，屆時其代表律師須向法庭解釋，彭則押後至7月11日再訊，兩人分別准4,000元及1萬元保釋，其間不得接觸控方證人。

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記者：梁錦麟