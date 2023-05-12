【超市大搜查】高鈉飲食增患胃癌高血壓風險　盤點8款較低鈉罐頭湯名單

▲ 盤點8款較低鈉罐頭湯名單。

罐頭湯方便美味，是不少人家中常備的食品。不過，市面上很多罐頭湯的鈉含量均較高，長期攝取或增加患心血管疾病及胃癌的風險。TOPick近日檢視了31款罐頭湯，根據營養標籤，比較各款的鈉含量。

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根據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。TOPick比較市面上31款罐頭湯，發現接近一半均屬於高鈉，鈉含量最高的一款，每100克含有1160毫克鈉。

TOPick羅列出當中8款鈉含量較低的罐頭湯，每100克均含不多於400毫克鈉，大家選購時可作參考。

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米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心，過去曾接受TOPick訪問時表示，陳穎心指，高鈉罐頭湯易引致高血壓、增加心血管疾病及中風的風險，亦容易令身體積水，假如長期進食高鈉食物甚至可能增加患胃癌風險。

她提醒，選購罐頭湯或即飲湯時，應留意鈉含量，建議選擇每食用份量鈉質少於400毫克的產品，另外也應留意成份表中「鹽」、「雞汁」、「味精」、「增味劑」、「調味料」等字眼，假如在成份表排愈前，份量即愈多。

至於脂肪方面，她建議選擇每食用份量少於5克脂肪的湯，通常忌廉湯脂肪會較高。

陳穎心補充，罐頭湯加水後雖然味道會變淡，但是否不再高鈉，則需視示罐頭湯本身的鈉含量及飲用份量。不少人覺得溝淡了湯，就可以飲多點，這實際上還是在攝取了大量鈉質。

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責任編輯：沈佩珊