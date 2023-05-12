  • 25°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】高鈉飲食增患胃癌高血壓風險　盤點8款較低鈉罐頭湯名單

食用安全 18:07 2023/05/12

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

盤點8款較低鈉罐頭湯名單。

罐頭湯方便美味，是不少人家中常備的食品。不過，市面上很多罐頭湯的鈉含量均較高，長期攝取或增加患心血管疾病及胃癌的風險。TOPick近日檢視了31款罐頭湯，根據營養標籤，比較各款的鈉含量。

最新影片：

TOPick診症室
【TOPick診症室】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

根據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。TOPick比較市面上31款罐頭湯，發現接近一半均屬於高鈉，鈉含量最高的一款，每100克含有1160毫克鈉。

TOPick羅列出當中8款鈉含量較低的罐頭湯，每100克均含不多於400毫克鈉，大家選購時可作參考。

點擊下圖看完整名單：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心，過去曾接受TOPick訪問時表示，陳穎心指，高鈉罐頭湯易引致高血壓、增加心血管疾病及中風的風險，亦容易令身體積水，假如長期進食高鈉食物甚至可能增加患胃癌風險。

她提醒，選購罐頭湯或即飲湯時，應留意鈉含量，建議選擇每食用份量鈉質少於400毫克的產品，另外也應留意成份表中「鹽」、「雞汁」、「味精」、「增味劑」、「調味料」等字眼，假如在成份表排愈前，份量即愈多。

至於脂肪方面，她建議選擇每食用份量少於5克脂肪的湯，通常忌廉湯脂肪會較高。

陳穎心補充，罐頭湯加水後雖然味道會變淡，但是否不再高鈉，則需視示罐頭湯本身的鈉含量及飲用份量。不少人覺得溝淡了湯，就可以飲多點，這實際上還是在攝取了大量鈉質。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【超市大搜查】飲豆奶可預防骨質疏鬆　營養師推介10款加鈣無糖豆奶
18:56 2023/05/10
【超市大搜查】飲豆奶可預防骨質疏鬆　營養師推介10款加鈣無糖豆奶
【超市大搜查】減肥並非只能飲齋啡　營養師推介較低卡罐裝牛奶咖啡
15:54 2023/04/13
【超市大搜查】減肥並非只能飲齋啡　營養師推介較低卡罐裝牛奶咖啡
【超市大搜查】日雜《LDK》15款平底鑊排行榜　2款必買推介塗層耐用不黐底
17:24 2023/04/04
【超市大搜查】日雜《LDK》15款平底鑊排行榜　2款必買推介塗層耐用不黐底

你可能感興趣

【超市大搜查】飲豆奶可預防骨質疏鬆　營養師推介10款加鈣無糖豆奶
18:56 2023/05/10
【超市大搜查】飲豆奶可預防骨質疏鬆　營養師推介10款加鈣無糖豆奶
【超市大搜查】減肥並非只能飲齋啡　營養師推介較低卡罐裝牛奶咖啡
15:54 2023/04/13
【超市大搜查】減肥並非只能飲齋啡　營養師推介較低卡罐裝牛奶咖啡
【超市大搜查】日雜《LDK》15款平底鑊排行榜　2款必買推介塗層耐用不黐底
17:24 2023/04/04
【超市大搜查】日雜《LDK》15款平底鑊排行榜　2款必買推介塗層耐用不黐底
健康問題 食用安全 罐頭 高血壓 胃癌 中風 脂肪

最高瀏覽

【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
13:57 2023/05/11
【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
【離奇命案】泰國女星墮河溺亡案宣判　2富商獲緩刑僅罰款死者母稱滿意
今日 11:15
【離奇命案】泰國女星墮河溺亡案宣判　2富商獲緩刑僅罰款死者母稱滿意
【喪盡天良】為討好情婦從15樓掟子女落街 狠父與情婦上訴二審判決出爐
今日 12:10
【喪盡天良】為討好情婦從15樓掟子女落街 狠父與情婦上訴二審判決出爐