【腦退化症】90歲婆婆患腦退化症忘掉許多事　但仍記得老公每一位前度名字

▲ 90歲婆婆患腦退化症，忘掉許多事，但仍記得老公每一位前度名字。

長者容易患腦退化症，可能會忘記大部分事情。早前，越南一名90歲婆婆，因患腦退化症記憶逐漸模糊，但她卻能夠清晰唸出老公每一位前任的名字，如數家珍。

綜合外媒報道，越南一名女網友用影片記錄下90歲婆婆的日常，其中一段影片拍下了婆婆有趣的一幕。該名患有腦退化症的婆婆，雖然忘記了很多事，但她的老公無奈直言，

我所有前任女友名字，她一個都沒忘。

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從影片中可見，婆婆不但仍然記住老公每一位前女友的名字，並能一個個清晰唸出。不過她的老公並不介意，只是笑了一下，並繼續溫柔地剝橘子給婆婆吃。而當婆婆發現孫女正在錄影，更害羞地掩面表示，「別拍了，我很害羞」。

時長約20秒的短片於網上曝光後，引起網民熱議，紛紛表示，「永遠不要相信女生說的：講你前任的故事，我聽聽而已，不在乎」、「我太喜歡了這影片！但女人的記性可不是鬧著玩的」、「快樂很容易忘記，但悲傷永遠不會」。

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早期會有健忘徵狀

認知障礙症（俗稱：腦退化症）是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000名，接近長者人口十分之一。

基督教家庭服務中心智活記憶及認知訓練中心一級職業治療師文紫瑩，曾接受TOPick訪問時指出，在香港有認知障礙的多為65歲或以上，少於65歲的患者稱為早發性認知障礙。

導致認知障礙症出現的病因不一，其中以阿茲海默症為最常見，佔香港長者病例約65%。其次是血管性認知障礙症，另外柏金遜病型認知障礙症、甲狀腺機能衰退，以及維他命B12缺乏等，都是致病成因。

認知障礙3大種類

阿爾茲海默氏症：最常見的類型，佔了香港腦退化症個案總數的三分之二，患者50歲或以上居多，患者的退化是漸進式。

血管性認知障礙症：第二常見的類型，約佔腦退化症個案總數的3成，患者主要因腦中風或血管疾病，導致積聚性腦部損壞所致。

其他：散播性路易氏體認知障礙症、亨廷頓舞蹈症、額顳葉認知障。

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患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

初步自我測試

AD8是一項自我測試的篩選工具，用以對認知障礙症作出初步評估，以下8題中有2題或以上情況，必須加以留意，宜找專業人士再作評估：

1.判斷困難，例如無法下決定、判斷出錯、難以決定財務安排、思考出現問題等。

2.對活動或嗜好的興趣下降。

3.相同的問題、故事和說話不斷重複。

4. 學不會或很難才學會使用工具、設備和儀器，例如電腦、音響、微波爐和遙控器。

5.忘記正確的月份和年份。

6.處理財務變得困難和吃力，如計算銀行帳戶的收支、報稅和繳費。

7.記不住正確的約會、看醫生時間。

8.日常出現思考或記憶問題。

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責任編輯：羅嘉欣