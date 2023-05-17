【泰國旅遊】曼谷親子新景點　迪士尼主題市集＋室內雪場【內附地址】

▲ 暑期即刻出發，7月底前去泰國曼谷親子遊。

曼谷旅遊除了行街、按摩、食泰菜之外，都有適合親子玩樂的玩法，最近當地有多個期間限定的活動，有慶祝迪士尼100周年的主題市集，規模大亦有水準；室內雪場更可置身冰天雪地之中，在炎夏的泰國都能有透心涼的感覺，泰有驚喜！

迪士尼百周年慶活動

迪士尼深受大眾歡迎，今年踏入100周年，特別在今個夏天，於曼谷著名河邊夜市Asiatique the Riverfront舉行特別活動「Disney 100 Village」，由即日起至7月31日舉行，旗下著名的主角及動畫人物均會粉墨登場，規模盛大兼有誠意，身在泰國都有進入迪士尼奇妙國度的夢幻感覺。

Disney 100 Village分成6大主要園區，收費的有《冰雪奇緣》展覽、公主花園Enchanted Garden、結集漫威超級英雄的Marvel Universe、Pixar動畫迷你高爾夫Pixar Putt，以及可免費進場的星戰主題Star Wars Experience及精品店，另外亦有多個動畫打卡位及場景，細節精美。

▲ Star Wars Experience的白兵打卡位，甚為逼真。（張頌婷攝）

設收費及免費區

《冰雪奇緣》展覽跟之前香港舉行過的一樣，Marvel Universe室內展覽有鐵甲奇俠多代盔甲於基地中列陣，亦有互動遊戲及雷神像可以打卡，但入場費不便宜，成人每位索價719泰銖（約167港元），假日更要879泰銖（約204港元）。如不想課金，門口亦有巨型鐵甲奇俠可拍照。

免費區都有誠意，星戰主題跑步遊戲，可讓多名參加者同時鬥快，並設有多部遊戲機，可以免費暢玩模擬駕駛戰機。The Rails of Animation有齊經典及新晉動畫的布景板，包括《小熊維尼》、《獅子王》等，以及近年人氣的《熊抱青春記》、《奇幻魔法屋》。園區播着迪士尼背景音樂，處處都有迪士尼裝飾及雕像，很有氣氛，小朋友及忠粉都不能錯過。

Disney 100 Village

地址：Asiatique The Riverfront

日期：即日起至7月31日

開放時間：10am-10pm

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泰國最大室內冰雪樂園

曼谷全年炎熱高溫，因此旅客都愛鑽入商場涼涼冷氣。最近位於Central World對面的新商場The Market，有一個期間限定的Ice Magic：Fantasy On Ice的活動，為泰國最大型的室內人造冰雪樂園及滑雪場，在如火爐般的街道走入冰極世界，極為爽快。

早幾年曼谷也有開過人造雪場，雖然今次只開放至7月，但規模更大，更稱是泰國史上最大型的室內雪地。Ice Magic早於北京開業，移師曼谷開設3,000平方米的雪場，人造雪機跟2022年北京冬季奧運使用的同款，可製作出仿真的軟綿白雪，猶如置身於冰天雪國之中。

場內營造出雪山、滑雪坡道、滑雪及溜冰區、旋轉機動遊戲、148米長的滑雪梯，以及由哈爾濱冰雕大師操刀的冰雕區，玩意特多。場地可低至零度，提供小量厚雪樓可租借，官方建議逗留兩小時體驗最佳。在曼谷玩到熱辣辣，來個終極「過冷河」也不錯。

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Ice Magic：Fantasy On Ice

地址：The Market Bangkok, 111 Ratchadamri Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok

開放日期：即日至7月16日

票價：成人999泰銖﹙約233港元﹚，小童799泰銖﹙約186港元﹚，另有不同套票可選

Thonglor最新滑梯商場

「小日本」Thonglor區集合不少日本餐廳食店、文青商場等，最近又有全新的marche Thonglor登場。商場特色之處是有3條如水上樂園滑水梯的步道，在半空中延伸交錯，絕對是最IG-able的打卡位。

商場不像連鎖式的百貨，以餐廳小店為主，主間通空的開放式設計，更有流水及植物等點綴，很有文青風格。不過因為太新，部分樓層甚至還在裝修中，不少店舖及餐廳仍未正式開業。只有地下的24小時的大型西式超市、咖啡店、以及部分美食車及巴士正在營業中。建議可在幾個月後才到訪，邊拍照邊逛街，不用白行一趟。

▲ marche Thonglor開業不久，距離BTS站約10分鐘步程，最突出是3條滑水梯般的天空步道。（張頌婷攝）

marche Thonglor

地址：150 Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1港元約兌4.3泰銖

機票：泰國航空、HK Express、香港航空及AirAsia等每日有航班直飛曼谷，HK Express單程票價由738港元起。

記者：張頌婷