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【港區國安法】美議員籲制裁29名指定法官　港府及駐港公署譴責　斥卑劣恫嚇

政治 17:32 2023/05/12

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外交部駐港公署發聲明強烈譴責美國國會涉港報告。(資料圖片)

美國國會及行政當局中國委員會周四就香港問題舉行聽證會和發表報告，建制制裁29名港區國安法下指定法官。外交部駐港公署和港府先後發聲明表示強烈譴責，港府批評報告卑劣無恥地蓄意對香港特區法官惡意施加壓力。

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特區政府同時譴責黎崇恩再次乞求外國政治力量，企圖促使被告人逃避應有的司法審判。作為香港高等法院律師的任建峰，竟然參與此等政治鬧劇，詆毀其所屬的法院，甚至支持所謂『制裁』，同樣令人髮指。

司法機構：所有法官會續按誓言秉行公義

司法機構發言人回應傳媒查詢時亦強烈譴責任何向法官和司法人員，包括港區國安法指定法官施以不當壓力的企圖，包括建議作出制裁等。強調所有法官和司法人員會繼續按司法誓言，堅定不移地履行職責，秉行公義。

駐港公署批評報告肆意抹黑香港國安法和特區司法制度，叫囂對香港國安法法官實施無理制裁。

發言人指出，司法機構、法官與司法人員獨立且不受干預地行使司法權力，是全球法治社會的基石，更是香港法治的名片。而特區司法機關和法官依照法律規定、根據法定職權、遵循法定程序秉公獨立辦案，盡忠職守，天經地義。發言人強調，制裁動搖不了中方維護香港繁榮穩定、推動「一國兩制」行穩致遠的堅定決心。

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責任編輯：戴朗希

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