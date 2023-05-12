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【港區國安法】美議員籲制裁29名指定法官　駐港公署譴責斥搞政治恐嚇

政治 17:32 2023/05/12

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外交部駐港公署發聲明強烈譴責美國國會涉港報告。(資料圖片)

美國國會及行政當局中國委員會周四就香港問題舉行聽證會和發表報告，促制裁香港法官。外交部駐港公署今日表示強烈譴責和堅決反對。

報告指出國安案件任命指定法官的遴選過程不透明，不但削弱公眾對司法機構的信心，亦破壞香港司法獨立。報告列出29名參與案件的指定法官名字，並建議予以制裁。

外交部駐港公署批評報告肆意抹黑香港國安法和特區司法制度，叫囂對香港國安法法官實施無理制裁。

發言人指出，司法機構、法官與司法人員獨立且不受干預地行使司法權力，是全球法治社會的基石，更是香港法治的名片。而特區司法機關和法官依照法律規定、根據法定職權、遵循法定程序秉公獨立辦案，盡忠職守，天經地義。發言人強調，制裁動搖不了中方維護香港繁榮穩定、推動「一國兩制」行穩致遠的堅定決心。

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責任編輯：戴朗希

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