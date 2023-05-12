  • 25°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 18:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】土瓜灣8度海逸酒店一食肆蛋糕含菌超標　蠟樣芽孢桿菌每克超標130倍

社會 17:37 2023/05/12

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

土瓜灣8度海逸酒店一食肆蛋糕樣本含菌超標。（資料圖片）

食安中心今日（12日）公布，一個蛋糕樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，中心正跟進事件。

中心跟進一宗相關事件時，從土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店G樓一食肆抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本每克含1,300萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

中心已知會有關食肆上述違規事項，並指示其暫停出售相關食品。中心亦已派員巡查有關處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【上呼吸道感染】粉嶺官立中學爆發上呼吸道感染　涉25名學生
今日 16:54
【上呼吸道感染】粉嶺官立中學爆發上呼吸道感染　涉25名學生
【纜車恢復】昂坪360完成定期維修保養　明早10時恢復纜車服務
今日 17:11
【纜車恢復】昂坪360完成定期維修保養　明早10時恢復纜車服務
【將軍澳填海】土拓署點名維景灣畔、藍塘傲或將受噪音及景觀影響　3種需保育珊瑚受影響
今日 17:14
【將軍澳填海】土拓署點名維景灣畔、藍塘傲或將受噪音及景觀影響　3種需保育珊瑚受影響
【收賄洩密】前警員涉收1.3萬洩密　認罪後改口官斥騎劫法庭
今日 17:21
【收賄洩密】前警員涉收1.3萬洩密　認罪後改口官斥騎劫法庭
【港區國安法】美議員籲制裁29名指定法官　駐港公署譴責斥搞政治恐嚇
今日 17:32
【港區國安法】美議員籲制裁29名指定法官　駐港公署譴責斥搞政治恐嚇

你可能感興趣

【上呼吸道感染】粉嶺官立中學爆發上呼吸道感染　涉25名學生
今日 16:54
【上呼吸道感染】粉嶺官立中學爆發上呼吸道感染　涉25名學生
【纜車恢復】昂坪360完成定期維修保養　明早10時恢復纜車服務
今日 17:11
【纜車恢復】昂坪360完成定期維修保養　明早10時恢復纜車服務
【將軍澳填海】土拓署點名維景灣畔、藍塘傲或將受噪音及景觀影響　3種需保育珊瑚受影響
今日 17:14
【將軍澳填海】土拓署點名維景灣畔、藍塘傲或將受噪音及景觀影響　3種需保育珊瑚受影響
食用安全 食安中心 腹瀉 香港 九龍城 土瓜灣 蛋糕

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
13:57 2023/05/11
【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
【離奇命案】泰國女星墮河溺亡案宣判　2富商獲緩刑僅罰款死者母稱滿意
今日 11:15
【離奇命案】泰國女星墮河溺亡案宣判　2富商獲緩刑僅罰款死者母稱滿意
【喪盡天良】為討好情婦從15樓掟子女落街 狠父與情婦上訴二審判決出爐
今日 12:10
【喪盡天良】為討好情婦從15樓掟子女落街 狠父與情婦上訴二審判決出爐