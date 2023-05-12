【母親節】潘智文醫生策展女性主題畫展　義賣名畫捐助癌症病患

▲ 潘智文醫生本身熱愛藝術創作。(經濟日報圖片)

由香港臨床腫瘤科專科潘智文醫生促成的Artzwell創藝治療中心 ,將於2023年5月13日（星期六）至5月26日於中環Artzwell創意藝術中心舉行「Ode à La Femme 她之頌」藝術收藏展，本身亦是資深收藏家的潘醫生，希望藉著母親節的檔期，策展這個以歌頌女性為主題的私人珍藏展。

畫展透過一系列的跨時代藝術作品，締造一場男性藝術大師與新生代女畫家的大對碰，並展現出女性永不隕落的美。

潘智文醫生是Artzwell創藝治療中心的創辦人及總監，她期盼能藉着藝術作為媒體，來提高和倡導整個社會的身心靈健康，並宣揚文化的可及性和平等性。她的願景是通過與香港人分享她在藝術和醫學方面的專業知識，將Artzwell發展為「藝術改變生命」的溫床。

▲ 潘醫生希望透過畫展並展現出女性永不隕落的美。(經濟日報圖片)

潘醫生表示是次收藏展的對象並非只有女性，而是那些願意花費時間重新認識女性的人士。當大家踏出一步去了解她們的時候，便會發現女性的美所指的並非單純是外表，更是存藏於內在的特質，是溫婉嫻熟、心思細膩、堅忍勇敢的天性。

今次展出的作品包括了多位大師的畫作，而選畫方面亦圍繞女性作主題：張大千的「執扇美人」、林風眠的「四美圖」、黎譜的「少女與鮮花」、丁雄泉的「你喜歡蘋果嗎?」、石家豪的「色戒(張愛玲系列)」。他們在畫工上，以及在藝術界的地位都是不容置疑，亦屬國際性的畫家。

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此外，畫展亦加入了極具潛力的本地年輕女畫家作品: Lokz Phoenix的「 Memories in Hong Kong - Lion Rock」、李思汝的「Home Kong 2」及Sini Amos的「仙上花開」。

潘醫生亦揀選了多項珍藏作慈善義賣，收益撥捐「癌症資訊網慈善基金」作癌症病人服務經費。

記者:陳家昌

