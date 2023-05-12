【殘疾運動】UNIQLO與傷殘人士體育協會推社區、學校活動　推動本地殘疾人運動文化

▲ UNIQLO香港及香港傷殘人士體育協會今（12日）宣布開展兩年合作關係，啟動「殘疾人運動社區及學 校發展計劃」。UNIQLO香港營運總監太田友幸（左）、香港傷殘人士體育協會執行委員會主席梁禮賢（右）。（UNIQLO圖片）

運動有助殘疾人士發掘潛能，積極面對人生，為社會帶來正能量。日本服裝零售商UNIQLO今（12日）宣布與香港傷殘人士體育協會（HKSAPD） 開展2年合作關係，啟動「殘疾人運動社區及學校發展計劃」，透過社區及學校活動，提升大眾對殘疾人運動的認知度，從而推動本地殘疾人運動文化及建立多元共融社會。

「殘疾人運動社區及學校發展計劃」由UNIQLO全力贊助，於本年4月初開展，旨在為本地殘疾人士提供更多機會發展運動所長。當中，涵蓋11個由HKSAPD發展的殘疾人運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、射擊、及輪椅劍擊等，提供不同運動機會，並鼓勵有關人士建立恆常運動的習慣，改善身心健康，以推動殘疾人運動普及化。

UNIQLO香港營運總監太田友幸表示，期望以「服裝的力量」讓世界朝更好的方向發展，推動社會共融，並與 HKSAPD以一致的目標及使命，深入社區推動本地殘疾人運動發展，喚起社會人士對殘疾人體育運動的支持及認同。他亦指，希望從自身做起，內部招募逾1,800人參與義工團隊，讓員工更了解殘疾人士的潛能。

香港傷殘人士體育協會執行委員會主席梁禮賢表示，協會致力投放更多資源，培育精英運動員為港出戰，並推動社會各界對殘疾人運動的關注及支持。他預料將舉辦逾2,000場體驗活動，並有逾15,000人參加，期望藉是次計劃發掘及培育更多有潛質的殘疾人士。

另外，HKSAPD亦會籌辦殘疾運動訓練工作坊，並提供體育課教綱予學校體育老師，協會希望透過有系統的體驗活動及常規訓練，提升殘疾人士參與運動的普及程度，同時配合適時的訓練及比賽，助他們發掘所長及增進群體合作。同時，是次發展計劃將成為香港代表隊梯隊發展中重要的基礎部份，讓有潛質的運動員沿著發展階梯接受系統訓練，逐步晉身為精英運動員，繼而代表香港參加國際賽事。而一般市民或學生亦可在社區及學校活動中，認識更多殘疾人士運動，提升認知度，推動本地傷健運動發展，達至社會多元共融。

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責任編輯：梁凱婷