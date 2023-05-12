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【新冠口服藥過期】藥學會前會長：延期口服藥應具可識別標籤 　衞生署宜設網站供市民查核批次

社會 17:56 2023/05/12

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(資料圖片)

有市民近日發現，於公立醫院領取的新冠口服藥，被發現「過期」。醫管局解釋指，藥廠初步測試顯示，可以延長藥物有效期。醫管局亦作相應措施，更改有效期時間 (按此見報道)。另外，衞生署則向私家醫生發信，指輝瑞口服藥有效期已由12個月延長至18個月，如有特定批次的藥物，應以「一換一」方式回收予藥廠。

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藥學會前會長鄺耀深向TOPick表示，可獲延長使用限期的藥物，較理想的做法是由藥廠重新貼上，可供驗証延長有效期標籤。如未能貼上藥廠標籤，診所或醫管局亦應持有藥廠提供的証明信，並向病人解釋藥物仍然安全及有效。

鄺耀深認為，由於新冠口服藥是以整個療程作為包裝，認為私家醫生不應拆開包裝給予病人服用。他指，如病人對藥物的有效期仍然存疑，應向處方藥物的醫生查詢。他亦指，衞生署宜於網頁等途徑，提供不同藥物批次的有效限，供市民參考。鄺耀深提醒，藥廠所標示的有效限，只適用於儲存於特定環境下，市民如取得口服藥，應按醫生指示於指定時間內服完藥物。

至於為何近期新冠確診個案回升下，局方仍存有大量較舊批次的口服藥?鄺耀深預料，當局或因為沒有「水晶球」知道疫情發展的趨勢，因此儲備的口服藥數目較多，認為「有藥好過無藥」。

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記者：陳展棋 

 

 

 

 

 

傳染病 診所 疫情 輝瑞 公立醫院 衞生署

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