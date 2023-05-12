【產後抑鬱】新手媽媽迎接翻天覆地的改變　心理學家拆解5大產後抑鬱徵兆

身為媽媽的您，必然能體會當初懷孕、生孩子的心情，是怎樣的既興奮又忐忑。興奮是因為這珍貴的生命即將因您而降臨；而忐忑，是當這小人兒誕生後，隨之而來您所要面對的一切嚴苛處境。您不能逃避，因為您將要以全新的身份，接過人生給您的祝福和考驗。

由一個女人轉變為媽媽，人際關係的變化、工作和休息的模式也須重新調整。可以想像，如此翻天覆地的改變所帶來的壓力都是前所未有的挑戰。對於一位剛生產過、身心仍受荷爾蒙影響的新手媽媽來說，更加是……

產後抑鬱不容忽視

事實上，生產後的您或者會在不同時段，經歷不同程度的擔心、焦慮、情緒低落，嚴重的甚至是產後抑鬱。由於產後抑鬱引起的後果不容忽視，在它猝不及防地來襲之前，我們實在有必要好好認識這位不速之客。

從心理學角度來看，產後抑鬱的特徵和症狀，通常與一般抑鬱症十分相近。例如情緒低落、精力不足、對社交活動缺乏興趣、無力感、焦慮、絕望、或強迫性思維等等，都是二者的共同點。可是，如果我們粗疏地將產後抑鬱看成一般抑鬱症，很可能會忽略一些深刻而劇烈的變化，以至問題惡化。

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以下是一些針對本地華人母親的研究，從中我們可以窺見一些關於產後抑鬱（有別於一般抑鬱症）的原因和特徵：

一、與照顧嬰兒相關的壓力

大部份生產後的女性，身體尚未及恢復元氣便要成為全天候照顧者，疲倦、苦惱和困惑的情緒均十分常見。她們多認為育兒經歷充滿困難：睡眠經常被打斷，餵養的需求亦令人精疲力盡等等。除了身體疲憊之外，一些媽媽對嬰兒會產生愛恨交纏的矛盾情緒，她們認為嬰兒就是與伴侶的關係惡化、導致自己種種的自我犧牲等各種問題的根源，壓力亦愈來愈深。

二、人際關係變化的壓力

婆媳與夫妻關係的變化，似乎是產後女性面對的主要問題之一。

有趣的是，研究發現接受婆家幫助的母親，比沒有接受任何幫助的母親，表現出更高的抑鬱徵狀。這是為什麼呢？傳統習俗上，「坐月」的原意本應為產後婦女提供身心支持，但事實上，因各自的經驗和價值觀不同，來自婆家和親戚的「支持」，同時亦可能成為壓力的來源。加上在傳統文化和家庭價值觀影響下，婆婆（廣東話我們稱呼為「奶奶」）普遍在家中佔據主導地位，新手媽媽們感到有義務尊重和服從他們的公婆（即「老爺」「奶奶」），哪怕當中或許壓抑著不滿和憤怒，亦不會輕易表達。

此外，研究也發現患產後抑鬱的婦女普遍缺乏伴侶的理解和支持。所以不難想像，在這「腹背受敵」，卻又無處亦無法宣洩的情況下，情緒便會生出鬱結，很容易陷入抑鬱之中。

三、角色轉換的掙扎

無法完成過去非常勝任的工作，對自己的新角色感到迷失；同時又嘗試將母職融入原本的生活，然後發現一切並不容易時，因此而來的自信心低落，亦是產後女性的普遍感受。

將近兩成母親在分娩後辭去工作，並成為居家媽媽(stay home mum)，可見對於這些母親來說，重返工作崗位並非輕而易舉的事。然而，辭職、成為居家媽媽，似乎並不能解決這些女性的所有問題。在一連串自我犧牲與照顧嬰兒的工作同時出現時，亦意味著她們的社會地位、經濟以及社交網絡的損失，如未能好好適應及過渡，這些損失都將衍生另一些壓力，需要正視及處理。

四、否認問題

為維持「我很好、我沒事」的形象，女性傾向於否認產後抑鬱的問題，而這可能使她們延遲尋求協助，減低獲得適當治療的機會。研究發現產後抑鬱的標籤，對於沒有患過抑鬱症的母親造成了巨大的壓力，她們認為產後抑鬱代表自己「不正常」，羞恥感令她們非常抗拒向外界透露自己的狀況。她們害怕向外人透露自己的隱私，愈注重面子的女性，愈不願意向醫療保健專業人員求助，產後抑鬱症狀亦愈明顯。

五、對未來感到茫然、不知所措

患有產後抑鬱的女性，普遍對自己的未來感到不明確，除了悲傷、疲倦、焦慮、困惑和擔心的情緒湧現之外，她們還表示感到絕望和無助，以及對自己的情緒和行為已失去控制。研究顯示三份之二患有產後抑鬱的女性，受壓力和荷爾蒙影響，無法感受到人生的希望，未能從多角度看待事情，而採取極端手段如自殘、自殺等，誤以為這是她們唯一的出路。

所以，我希望讓各位明白的是，「產後抑鬱」不是某種階層、或者特定性格的女性才會遇上的問題，任何文化背景、年齡、收入水平和種族的女性，生產後都可能遇上。雖然「產後抑鬱症」這個詞十分常見，但實際上女性可能會經歷的心理健康問題還有很多，包括產後焦慮症、產後強迫症、產後創傷後障礙、躁狂抑鬱症、產後精神病等等，在懷孕期的任何時間和分娩後的十二個月內，均有可能出現。身為一位心理學家、母職教育提倡者及孕產婦心理輔導員，我想讓您知道，患上產後抑鬱並不可恥，只要勇於面對，及早得到適當治療，我們可以防止症狀惡化，並且完全康復。

如我文章開頭所說，成為媽媽後，沒錯，您不能逃避那些壓力和挑戰，但您可以休息。您可以允許自己好好休息，當有壓力來襲時，覺察自己多一些，也憐惜自己多一些。「及早得到適當治療，我們可以防止症狀惡化，並且完全康復」——把人生給您考驗化成祝福，亦是我的專業，帶給我的恩賜。

▲ 藍穎嘉（Janice ）是母職教練，亦是產後支持國際協會(PSI)認證之孕產婦心理健康專業人員，以及英國註冊遊戲治療執行師。

原題為《產後抑鬱與你》

作者︰藍穎嘉（Janice Lam），香港心理學家，專注為女性及孕產婦提供心理輔導。Janice是香港首位認證母職教練，亦是產後支持國際協會(PSI)認證之孕產婦心理健康專業人員，以及英國註冊遊戲治療執行師。

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