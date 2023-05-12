【親情勒索】父母偷拆報稅單得悉薪金　向女兒親情勒索討錢：把你養大

▲ 女兒遭父母拆報稅單，並不斷親情勒索討錢。（iStock圖片）

供養父母不等於要忍受無止境的情緒勒索，有台女自幼在家庭貧困的環境長大，父母從不儲蓄更染有惡習，她奮發向上辛勤工作，卻被不斷索錢，近日父母更擅自拆其報稅單，再以親情勒索，要求事主付更多家用。

有台女在網上討論區Dcard透露，她的父母從小就為錢吵架，媽媽是全職主婦沒有收入，需要看爸爸臉色拿錢，而爸爸雖有工作，卻整天賭錢、食煙和喝酒。從小事主就靠自己讀書做功課，父母從不在乎她的學業，卻在她考上公立高中後四處炫耀，認為是自己的功勞。

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由於家庭經濟不佳，事主高中畢業後只能選擇分數低的大學，靠獎學金和打工去賺學費和生活費，並自己儲錢買電單車代步。然而，父母仍沒有儲蓄概念，在知道事主有打工後就不時借錢，還要求她負擔家裡的租金。

近年事主大學畢業初出社會工作，第一年總收入65萬新台幣（約16.6萬港元），即月薪大約是1.3萬港元左右，在台灣來說收入算是不錯。近日她收到報稅單，卻被父母私自拆開查看，得知其薪金後，竟開始倚老賣老，更不斷強調「我們把你養大」、「老了就是要養我們」等情緒勒索。

事主大呻，去年已給予父母15萬新台幣（約3.8萬港元），還要分擔租金、買家俬電器、支付爸爸的牙醫費用等，現在父母還要求把稅單的供養父母免稅額給他們，

我真的很難過自己有這種父母，也覺得這是我此生最大的遺憾。

不過，原來事主並非獨生女，她表示自己還有一名沒用的家姐，28歲仍在餐廳打工，不夠錢用就會問父母拎，令事主愈想愈不甘心，更不禁想是否要跟家姐一樣頹廢，父母才會停止索錢。

帖文引來不少網民留言，有人表示現在看清楚父母的心態，以後升職加薪都不要讓他們知道，「給錢記得要留匯款紀錄當做證明，難保哪天用得上，可能搬出家裡才是唯一的解法，請讓自己好好活著」、「銀行帳單不要寄家裡，吸血蟲父母，話說我姊也很廢」。

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責任編輯：王明芳