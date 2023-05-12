【全民造星V】參加者齊跳唱《前傳》　Win Win男友黃家灝KC成焦點

ViuTV皇牌節目《全民造星》已舉行了4季，更捧出MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR、張天賦（MC）、曾比特、雲浩影（Cloud）、陳毅燊（Ansonbean）等藝人。

孕育多位耀眼新星，掀起全城追星熱潮。《全民造星V》將由下周一（5月15日）起播出，究竟能否捧出另一批新星？

【全民造星V】Lokman+肥仔分享心水參加者 「翻版何啟華」Aaron：好似照鏡咁【有片】

《造星V》記招聲勢浩大



ViuTV今日（5月12日）於將軍澳東港城舉行記者會，邀得部份參賽者、導師陳健安、馮允謙、韋羅莎及節目主持強尼為節目宣傳造勢，兩組導師更各自分享比賽時「搶人」奇招。

會上，參賽者代表為觀眾帶來全新舞蹈及歌唱表演，各展強項，讓觀眾先睹為快，目不暇給。

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Win Win男友成焦點

在一眾參賽者中，「翻版何啟華」梁浩朗（Aaron）、「翻版Tyson Yoshi」王瑞銘（瑞銘）、魏念恩（Nathan）、王鋒，以及《造星IV》參賽者楊安妮（Win Win）的男朋友黃家灝（KC）都是焦點所在。

最後，參賽者齊齊以勁歌熱舞演繹全新編排的節目主題曲《前傳》，令全場氣氛十分高漲，而香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德先生亦有現身支持。

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