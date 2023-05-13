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【網絡欺凌】知名媽媽Blogger被黑粉攻擊 抑鬱症復發輕生終年47歲

親子 11:35 2023/05/13

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美國媽媽因為難忍網路欺凌而自殺。

網絡欺凌足以致命！有美國媽媽因為難忍被黑粉抨擊最終自殺。美國知名媽媽blogger希瑟阿姆斯壯（Heather Armstrong），從2004年開始就以「dooce」為名，在網路分享育兒資訊，是最早期的母嬰blogger之一，更曾在2009年登上清談節目天后奧普拉（Oprah Winfrey）的節目。家人在11日公佈她的死訊，其男友也對媒體證實，希瑟阿姆斯壯不堪網路欺凌，選擇輕生離世，終年47歲。

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Heather的男友Pete Ashdown向《美聯社》透露，Heather近期抑鬱症復發，最終自殺。Heather早在開始寫母嬰blogger時，就一直有黑粉抨擊她靠小孩賺錢，但她依然在2009年被《富比士》(Forbes)選為媒體界最具影響力的女性，更一直被認為是育兒界「媽媽blogger」中的天后。

「dooce」每月平均有800萬人次瀏覽，並帶來一年10萬美金（約78萬港元）的收入，不過除了育兒內容外，她近幾年也在blogger上紀錄與酒精和抑鬱症抗爭的情況，她曾經這樣描述

一早醒來，就像沒有殼的蛤蜊一樣活著。

她更寫過三本書，講述了她在養育子女和抑鬱症的經驗分享，分別是《死亡告別演說家》、《親愛的女兒》和《我哭了，這很糟糕》。

近年因為希瑟阿姆斯壯「反跨性別」的立場而遭遇許多網路攻擊，使得她早年就因分享育兒內容，承受網路欺凌而落下的抑鬱症再度復發。家人證實她已在9日離開人世，終年47歲。 

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責任編輯︰王明芳

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