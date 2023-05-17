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【小學試題】英文名師試題教室　「Phrasal Verbs」教學影片及工作紙答案

中小學 00:00 2023/05/17

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中文寫作比賽章程: https://drive.google.com/file/d/1MZ002QXhxiTgmTH1Q7TkSY4lbA7k6V1S/view?fbclid=IwAR3HzJUODLKlYaq4-X66M0wIb8j1Jx5HwdHH-NGuxqphhvzjFwH0hfZ_-RE
英文寫作比賽: https://drive.google.com/file/d/1K6ZYXrVx_irxumPy014S_yYHUAXOSB5N/view?fbclid=IwAR0QhLwMNCgtdtJJY0tVkIUCjmxMf0yUJbIbv1R3oSRTk_quH8ZlzirHoPU

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