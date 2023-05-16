【養生教室】端午傳統習俗艾草驅蚊蟲　中醫師：艾灸助女性溫經暖宮

▲ 艾草功效多並可外用內服，是針灸中常用的草藥，能散寒止痛、驅蚊蟲及預防感冒等。（iStock）

近年流行使用艾草，這種中草藥功效多，可外用內服，對女性更有溫經暖宮的作用，更能驅蟲及預防感冒。註冊中醫師林惠賢講解艾草用法及使用宜忌，發揮到艾草的最大益處。

艾草是常見的草藥，近年亦多了人使用，註冊中醫師林惠賢稱：「艾草性偏溫，味苦而辛，主要功效是溫經止血，散寒止痛及安胎，外用可以用作治療皮膚病，例如癬、濕疹等，亦可以用來殺蟲。」

艾草用法多變

艾草可以作乾濕兩用，新鮮艾草能食用，有散寒除濕的效果。林醫師說：「加入雞蛋中或是製成艾草果，又稱為艾糍的客家小吃。艾糍以糯米製成，因此更加有補虛、補血及健脾的功效，吃完都會有多點能量，人體也會變得和暖一點。」

在端午節有掛起艾草的傳統習俗，這時春夏交接，流感瘟疫盛行，人容易作病，而且昆蟲開始繁殖，常有蚊叮蟲咬，因此利用艾草的芳香氣味來驅蟲。

將新鮮艾草清洗除去雜質並風乾，製成乾燥而質感偏向軟綿、色澤帶金黃的艾絨，香包有驅蚊辟邪的作用，預防感冒及上呼吸道感染。將適當分量的艾絨，利用宣紙包起紮實，就是常見的艾條。

▲ 艾草可以新鮮及乾燥使用，亦能製成精油，用途廣泛。（iStock）

艾灸提升抵抗力

中醫師常將艾草製成塔香狀，放在穴位上進行艾灸。艾條則方便大眾使用，在保健穴位如三陰交或足三里，距離3厘米左右，進行一個溫灸的治理。一開始會感覺皮膚表面開始變暖，慢慢會感受到經絡有溫暖的感覺，是持續而比較深入，有散寒止痛、溫經通絡及調經的作用。

而提煉出艾草的精華而成的精油，濃度會比較高，氣味亦會強烈得多，用芳香驅蟲、鎮靜止咳方面會比較明顯。針對不同情況而有不同用法，例如女士有月經崩漏，林醫師建議可用中藥，以炒過的艾草進行止血。如果想潔淨空氣或是驅蟲驅蚊，則常加入霍香、荊芥類草藥。

中醫亦會用艾草進行灸法，例如溫針灸、艾灸及夾薑灸，一邊針灸一邊用熱力燒艾草，可傳達到穴位經絡上面，對預防及治療經痛，或局部關節痛亦有功效。全身艾灸可提升整體抵抗力，治療脾胃虛弱，陽虛、腎虛及內寒等症狀。夾薑灸是艾絨加入薑片用火燒，在氣管附近或針對肺部的穴位做艾灸，對哮喘、氣管敏感又或是虛寒久咳有用。

▲ 中醫常用艾草進行艾灸，有止痛、治療脾胃虛弱等不同功效。（iStock）

治療脾胃虛弱

燒艾會產生一些仿似煙草的難聞氣味，味道亦會殘留很久。林醫師說：「現時有些新產品的無臭艾灸機，不需暴露在臭味中，都能進行全身艾灸。亦可以分不同部位，例如膊頭、頸部、腰部、臀部及腿部，去作不同溫度調節，可提高免疫力，對保健養生很有療效。」

她說尤其是港人常在室內冷氣地方，又喜歡吃生冷食物，很容易有脾胃弱的問題，肚皮皮膚偏冷，這類人特別易患感冒，或是常覺得疲累無精神、手腳冰冷。艾灸可將陽氣提升，出汗令代謝廢物經由毛孔排出，令全身變得輕鬆，回復精神。

▲ 不少女士常受經痛折磨，艾灸有散寒止痛、溫經通絡及調經的作用。（iStock）

部分人士不適宜

老人家、女士、經常手腳冰冷的虛寒體質人特別適合，但使用艾草有些地方要注意，如體質偏向濕熱，又或是壯實，艾草則不是太適宜內服。如進行艾灸，體質陰虛燥熱，常見脷苔厚及偏黃的熱症患者也不適合。最好由註冊中醫師進行診斷，視乎體質決定。

兒童、孕婦、患有高血壓及糖尿病、皮膚有損傷以及感冒人士，最好先進行面診，先了解身體症狀才決定是否進行艾灸。使用時，眼球及大血管附近，不適宜進行這灸法，酒醉後、身體太過疲勞，亦不適合進行艾灸。

新鮮呈綠葉的艾草，可以先洗淨，加少許梳打粉煲水，放入艾草煮滾，約兩、三分鐘。之後揸乾水份，捏成大小約拳頭的球狀，可放入保鮮袋中，如能抽真空保存期可更久。放入冰箱，用時因應分量取出。乾的艾絨可存放在陰涼、通風及乾燥處，用密實袋小量存放，如有發霉要棄掉不應使用。

▲ 林惠賢中醫師說，艾草有不同用法，針對不同情況及病症而做。（被訪者提供）

林醫師推介食譜

艾草煎蛋

材料：鮮艾葉100克、雞蛋3隻、鹽適量

1．鮮艾葉洗淨備用，汆水辟走草青味，過冷水後瀝乾切碎。

2．雞蛋打散並加入切碎的艾葉，打勻備用。

3．平底鍋加熱後，倒入油覆蓋鍋面，倒入雞蛋液轉中小火，煎至單面熟則翻轉，煎至兩邊金黃色即可。

4．按個人喜好加天然鹽調味。

記者：張頌婷