【三跑貪污案】前三跑分判商工頭串謀前紮鐵工向三跑工人收賄　今分別判入獄9個月及5個月

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一名機場三跑項目分判商前工頭，串謀一名前紮鐵工向另一名工人索賄，並收賄以協助該名工人繼續獲分判商聘用。早前被廉政公署落案起訴。兩人今（12日）分別判囚9個月及5個月。

兩名被告分別是63歲，德鑄工程前工頭周福亮。他被判入獄9個月；29歲的德鑄前紮鐵工陳揮程，則被判入獄5個月。

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暫委裁判官莊保兒判刑時斥責，指2人的行為破壞本港勞動市場的公平，損害香港作為廉潔之都的美譽和社會核心價值。被告向工人收賄達工資4分之1，行為猶如吃「血饅頭」。

暫委裁判官又指斥被告守法意識薄弱且毫無悔意，重犯機會高，考慮過2人的背景報告及求情後，認為沒有任何減刑因素。她早前已頒令2人須向德鑄歸還涉案賄款金額約1.4萬元。

周福亮及陳揮程早前被裁定共3項罪名成立，即1項串謀使代理人索取利益及2項代理人接受利益。

案情指，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。周福亮獲德鑄僱用為「工頭」，負責帶領一組紮鐵工包括陳揮程。周福亮及陳揮程於2020年11月至2021年2月期間，一同串謀向周福亮小組內另一名紮鐵工每個工作天索賄500元。周福亮最終從該名紮鐵工接受賄款共約1.4萬，以協助對方繼續受僱於德鑄。該名紮鐵工相信，如他不向周福亮支付賄款，會遭對方解僱。

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責任編輯：李梓𨭎