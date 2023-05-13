【目不轉睛】超高顏值女主播deep V報新聞　超性感惹網友揭大膽尺度原因

▲ 近日網上一組女主播圖片，引起網友熱議及瘋傳。

當上電視台的主播，除了有相關的學歷，外觀上也有一定的要求。近日網上瘋傳一組女主播圖片，她們除了擁有超高顏值，當中最備受矚目的莫過於位位都頂著傲人的G級巨乳，令人目不轉睛。由於樣貌及身材都過於完美，令不少網友都不禁質疑其真偽，更疑惑電視台的尺度何時變得如此寬鬆。

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從照片中可見，每位女主播均穿上性感的大deep V或是超緊身上衣，並坐在主播席上報導新聞。此外，女主播們都作出俯身向前傾的鞠躬姿勢，露出胸前5﹑6吋的大深溝。尺度之大，令不少網民疑問是哪間電視台，也有網民戲稱像一套成人電影。

不過，有利眼的網友從照片中發現些端偽，女主播們的樣貌基本是一式一樣的。此外，她們背後的廣播屏幕上展示的都是亂碼內容。所以，有些網友推斷這些應該是AI的作品，並非真人。

原來，這一系列的組圖是由日本一名「AI川AI子」在推特上發佈的。版主在本年3月才開立此戶口，便已經有超過8萬人的追蹤。版主以AI創作出像真度極高的人類照片，每位女主角都有不同的職業背景，好像有咖啡師﹑排球選手﹑幼稚園教師等等，而每一位都是擁有爆乳及穿著超性感的「美女」。每一輯照片都吸引到幾十萬起的瀏覽量，可見其受歡迎程度。

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雖然是AI的製圖，但仍吸引到不少世界各地的網友留言向這些性感「美女」示愛，「我愛你。」﹑「很可愛，讓我跟著你。」﹑「這已經超越了人類。」﹑「太可愛了。」；不過，也有鐵粉認真的欣賞及支持版主，望其再創作出更多的AI圖，「我喜歡它的逼真度，我期待看到更多精彩的作品！」﹑「作品中的光線自然而美好。未來我們支持你！」

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責任編輯︰陳珈希