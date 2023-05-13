  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 15:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【目不轉睛】超高顏值女主播deep V報新聞　超性感惹網友揭大膽尺度原因

休閒消費 13:44 2023/05/13

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

近日網上一組女主播圖片，引起網友熱議及瘋傳。

當上電視台的主播，除了有相關的學歷，外觀上也有一定的要求。近日網上瘋傳一組女主播圖片，她們除了擁有超高顏值，當中最備受矚目的莫過於位位都頂著傲人的G級巨乳，令人目不轉睛。由於樣貌及身材都過於完美，令不少網友都不禁質疑其真偽，更疑惑電視台的尺度何時變得如此寬鬆。

最新影片推介︰

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全

從照片中可見，每位女主播均穿上性感的大deep V或是超緊身上衣，並坐在主播席上報導新聞。此外，女主播們都作出俯身向前傾的鞠躬姿勢，露出胸前5﹑6吋的大深溝。尺度之大，令不少網民疑問是哪間電視台，也有網民戲稱像一套成人電影。

不過，有利眼的網友從照片中發現些端偽，女主播們的樣貌基本是一式一樣的。此外，她們背後的廣播屏幕上展示的都是亂碼內容。所以，有些網友推斷這些應該是AI的作品，並非真人。

原來，這一系列的組圖是由日本一名「AI川AI子」在推特上發佈的。版主在本年3月才開立此戶口，便已經有超過8萬人的追蹤。版主以AI創作出像真度極高的人類照片，每位女主角都有不同的職業背景，好像有咖啡師﹑排球選手﹑幼稚園教師等等，而每一位都是擁有爆乳及穿著超性感的「美女」。每一輯照片都吸引到幾十萬起的瀏覽量，可見其受歡迎程度。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

雖然是AI的製圖，但仍吸引到不少世界各地的網友留言向這些性感「美女」示愛，「我愛你。」﹑「很可愛，讓我跟著你。」﹑「這已經超越了人類。」﹑「太可愛了。」；不過，也有鐵粉認真的欣賞及支持版主，望其再創作出更多的AI圖，「我喜歡它的逼真度，我期待看到更多精彩的作品！」﹑「作品中的光線自然而美好。未來我們支持你！」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希

人工智能 主播 電視台 電視 日本

最高瀏覽

【昏迷不醒】36歲男星出席活動突昏迷　送ICU搶救病因不明愛妻求集氣
12:33 2023/05/12
【昏迷不醒】36歲男星出席活動突昏迷　送ICU搶救病因不明愛妻求集氣
【戀講嘢】「翻版戴祖儀」內地夜店遇江湖大哥　遇情騙獻出初夜慘被「𡁻完鬆」【多圖】
16:41 2023/05/12
【戀講嘢】「翻版戴祖儀」內地夜店遇江湖大哥　遇情騙獻出初夜慘被「𡁻完鬆」【多圖】
【洪欣離婚】發致歉信改口不與張丹峰離婚　洪欣：我們的矛盾與畢瀅無關
今日 12:19
【洪欣離婚】發致歉信改口不與張丹峰離婚　洪欣：我們的矛盾與畢瀅無關