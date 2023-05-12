【非法勞工】入境處聯同警方展開4日反黑工行動　共拘28人

▲ 在行動中被捕的懷疑非法勞工。（政府新聞處圖片）

入境事務處於本周一（8日）至昨日（11日）一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同香港警務處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕22名懷疑非法勞工，及6名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

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反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了27個目標地點，包括麵包製造工場、貨櫃場、回收場、住宅大廈、餐廳、零售店舖及貨倉，共拘捕14名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為7男7女，年齡介乎27至62歲，當中4名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）；而涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3名年齡介乎35至57歲的男子。



於「冠軍行動」中，執法人員於中區搜查了78個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈及餐廳，共拘捕5名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為4男1女，年齡介乎33至44歲，當中4名男子持有不允許僱傭工作的擔保書，1名女子亦涉嫌行使及管有他人身份證；因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3名年齡介乎36至63歲的男子。其中，4名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主已交由入境處跟進。



此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路共拘捕3名涉嫌非法從事水貨活動，而違反逗留條件的內地旅客，分別為3名男子，年齡介乎30至48歲，該批懷疑用作水貨用途的貨物，涉及化妝品及護膚品。

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責任編輯：梁凱婷