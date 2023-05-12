【上載中】區子琳帶愛貓上鏡拍MV　邀呂爵安作曲人合寫心聲

▲ 區子琳是貓奴。

樂壇新人區子琳（Paula）一直予人唱得的感覺，原來她還懂寫歌兼習舞，在新歌《上載中》便小試牛刀，參與旋律創作以外，亦首次在鏡頭前大騷舞技，而向來是貓奴的Paula，今次亦有帶同愛貓Ballu參與MV拍攝，主僕一同上鏡，份外興奮。

今次Paula想為自己寫歌，但向來寫開較抒情的旋律，所以在構思新歌時，想到要寫一首Groovy、開心的作品，便找來曾為呂爵安創作《My Apple Pie》的Anson Chan一齊合寫。歌詞就由T-Rexx及雷暐樂操刀，寫出Paula在社交媒體的習慣。

她表示：「平時我會喺手機Note入面記低諗到嘅Idea，今次製作《上載中》時搵到其中一個內容係關於Instagram，於是就以ig做主題，講我平時喺社交媒體嘅Post雖然多姿多彩，但嗰個係咪我呢？定係我想表現出嚟嘅自己，塑造一個形象俾大家睇？相信大家有陣時都會好似我咁好掙扎，究竟post咩內容好？但無論乜嘢內容都好，都係我選擇做嘅我。」

帶愛貓拍MV

Paula的IG Post不乏日常生活事，最常見到的應該就是愛貓Ballu，詞人亦有將Ballu寫進歌詞裡，所以Paula理所當然的帶同Ballu一齊拍MV。

身為貓奴的Paula對於Ballu的表現自然是讚不絕口，「可以一齊拍MV好開心！佢表現好好，好乖又冇扭計，又冇話好驚青，因為佢平時都鍾意出街，又好鍾意黐人，好可愛，真係超開心！呢個係我今次拍MV一定要記錄低最開心事件之一！」

▲ 試唱跳。

挑戰鏡頭前跳唱

除Ballu的出現，另一驚喜就是Paula首度在鏡頭前跳唱，Paula自言是一大挑戰。

她說：「細個學過10年中國舞，大學時候學過少少Pop Dance，最近亦有學Pole Dance，但每樣嘢都好唔同，特別係韓式Pop Dance有獨特風格，我拍MV時都怕自己跳唔到嗰種感覺，好彩有排舞師輝輝用心教我。另外，今次舞步有個特點，就係瘋狂有P字手勢出現，而P就係Stand For我個名Paula喇！」