謝偉俊︰經完善立法會束縛增　為保「跟大隊」會自我審查

▲ 立法會議員謝偉俊。（資料圖片）

港府大刀闊斧改革區議會，經完善的立法會又如何？第七屆立法會運作近一年半，報稱獨立的立法會議員謝偉俊，坦言「不太習慣」；又話自己原屬「有嗰句講嗰句」的人，但現在亦會自我審查，確保言論跟隨建制大隊。

謝偉俊接受網台訪問時形容現在是「一國新兩制」，不論國安或法治，都要適應新環境，他認為現在是高壓時刻，因面對外來戰爭風險和內部國安問題，很多政策都可能經「頂層」決策，香港官員「話唔到事」。

他承認，經完善後的立法會，監察和束縛增多，但自己性格喜歡自由，感到不太習慣，又自爆因此曾拒絕公民黨、自由黨等的入黨邀請，惟新環境下，獨立議員身份影響其加入各委員會，因難取得政黨提名。

談及區議會，謝偉俊稱，暫時未決定是否參選。

近年多港人移民，謝偉俊則希望大家不要太衝動便作出移民決定，相信高壓過後會回復正常，希望市民給予更多時間等待。

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