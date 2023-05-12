  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 20:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝偉俊︰經完善立法會束縛增　為保「跟大隊」會自我審查

政治 19:08 2023/05/12

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

立法會議員謝偉俊。（資料圖片）

港府大刀闊斧改革區議會，經完善的立法會又如何？第七屆立法會運作近一年半，報稱獨立的立法會議員謝偉俊，坦言「不太習慣」；又話自己原屬「有嗰句講嗰句」的人，但現在亦會自我審查，確保言論跟隨建制大隊。

謝偉俊接受網台訪問時形容現在是「一國新兩制」，不論國安或法治，都要適應新環境，他認為現在是高壓時刻，因面對外來戰爭風險和內部國安問題，很多政策都可能經「頂層」決策，香港官員「話唔到事」。

他承認，經完善後的立法會，監察和束縛增多，但自己性格喜歡自由，感到不太習慣，又自爆因此曾拒絕公民黨、自由黨等的入黨邀請，惟新環境下，獨立議員身份影響其加入各委員會，因難取得政黨提名。

談及區議會，謝偉俊稱，暫時未決定是否參選。

近年多港人移民，謝偉俊則希望大家不要太衝動便作出移民決定，相信高壓過後會回復正常，希望市民給予更多時間等待。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【區議會改革】民主派指選區擴大、要取得三會提名增參選難度　麥潤培料連溫和民主派也會放棄
16:26 2023/05/03
【區議會改革】民主派指選區擴大、要取得三會提名增參選難度　麥潤培料連溫和民主派也會放棄
【區會改革】麥美娟︰由民政專員任區議會主席　可確保行政主導落到實處
17:16 2023/05/03
【區會改革】麥美娟︰由民政專員任區議會主席　可確保行政主導落到實處
【區議會改革】曾國衞、麥美娟嚴詞譴責許智峯　「別以為抱著外國乾爹大腿就可逍遙一世」
23:06 2023/05/03
【區議會改革】曾國衞、麥美娟嚴詞譴責許智峯　「別以為抱著外國乾爹大腿就可逍遙一世」
【區會改革】曾國衞：區議會不一定由選舉產生　不屬民主進程一部分
今日 16:15
【區會改革】曾國衞：區議會不一定由選舉產生　不屬民主進程一部分

你可能感興趣

【區議會改革】民主派指選區擴大、要取得三會提名增參選難度　麥潤培料連溫和民主派也會放棄
16:26 2023/05/03
【區議會改革】民主派指選區擴大、要取得三會提名增參選難度　麥潤培料連溫和民主派也會放棄
【區會改革】麥美娟︰由民政專員任區議會主席　可確保行政主導落到實處
17:16 2023/05/03
【區會改革】麥美娟︰由民政專員任區議會主席　可確保行政主導落到實處
【區議會改革】曾國衞、麥美娟嚴詞譴責許智峯　「別以為抱著外國乾爹大腿就可逍遙一世」
23:06 2023/05/03
【區議會改革】曾國衞、麥美娟嚴詞譴責許智峯　「別以為抱著外國乾爹大腿就可逍遙一世」
區議會 公民黨 自由黨 香港 謝偉俊 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
13:57 2023/05/11
【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
【離奇命案】泰國女星墮河溺亡案宣判　2富商獲緩刑僅罰款死者母稱滿意
今日 11:15
【離奇命案】泰國女星墮河溺亡案宣判　2富商獲緩刑僅罰款死者母稱滿意
【喪盡天良】為討好情婦從15樓掟子女落街 狠父與情婦上訴二審判決出爐
今日 12:10
【喪盡天良】為討好情婦從15樓掟子女落街 狠父與情婦上訴二審判決出爐