【交還花園】破產後涉佔用獨立屋花園　高院頒令邱德根女兒邱美琪交還花園

▲ 高等法院。資料圖片

已故遠東集團創辦人邱德根的女兒邱美琪早前被頒令破產後， 破產信託人接管其持股公司及西貢清水灣獨立屋。 信託人早前入稟指邱美琪遷離獨立屋後，續佔用花園及畜養10多隻 狗，遂向高院申請禁制令。法官(12日)今頒下判詞， 指從證據顯示邱美琪、其狗隻及傭人均於花園居住， 違反政府短期租約，遂頒令禁止邱於花園居住， 與前夫只可於每天早上9時至下午5時進入花園， 並須移走狗隻及將花園交還原告。

原告為Marspan Limited；答辯人為邱美琪、 任何佔用西貢清水灣岩頭沙土地人士及邱美琪前夫Tan Wai Kee。

法官於判詞指出，原告以短期租約形式租賃涉案清水灣獨立屋佔地約 1,070平方米的花園，租約訂明只可作私人花園、 儲物室及廚房用途。獨立屋則被花園包圍，須經花園才能到達。

原告指邱於2019年欠債，至2020年4月被頒令破產， 其持有原告之股權由破產信託人接管。邱其後拒絕遷出獨立屋， 信託人聯同執達吏擬收回物業時被拒，曾一度驚動警方。 信託人最終於2022年7月才收回獨立屋， 邱及傭人自此於花園居住。

法官於判詞續指，根據證據顯示，涉案花園下建有大型地庫， 內設客飯廳、睡房、浴室和洗手間。據保安登記紀錄及相片顯示， 邱與傭人及狗隻均居住於花園，邱每天早上於花園溜狗， 更衣後外出，返回花園後留宿。

法官指證據顯示，邱與傭人居於花園，違反短期租約條款， 遂頒下禁制令。邱早前已承諾不會將花園作居住用途， 法官須決定移走狗隻事宜。 指據前夫於誓章稱獲授權於花園作園藝活動， 法官則認為並不等同可以畜養狗隻，遂頒令答辯人須移走狗隻， 將花園交還原告，邱及前夫則准許於每天上午9時至下午5時進入花 園。

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記者：林育慧