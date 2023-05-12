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【交還花園】破產後涉佔用獨立屋花園　高院頒令邱德根女兒邱美琪交還花園

社會 19:12 2023/05/12

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高等法院。資料圖片

已故遠東集團創辦人邱德根的女兒邱美琪早前被頒令破產後，破產信託人接管其持股公司及西貢清水灣獨立屋。信託人早前入稟指邱美琪遷離獨立屋後，續佔用花園及畜養10多隻狗，遂向高院申請禁制令。法官(12日)今頒下判詞，指從證據顯示邱美琪、其狗隻及傭人均於花園居住，違反政府短期租約，遂頒令禁止邱於花園居住，與前夫只可於每天早上9時至下午5時進入花園，並須移走狗隻及將花園交還原告。

 

原告為Marspan Limited；答辯人為邱美琪、任何佔用西貢清水灣岩頭沙土地人士及邱美琪前夫Tan Wai Kee。

 

法官於判詞指出，原告以短期租約形式租賃涉案清水灣獨立屋佔地約1,070平方米的花園，租約訂明只可作私人花園、儲物室及廚房用途。獨立屋則被花園包圍，須經花園才能到達。

 

原告指邱於2019年欠債，至2020年4月被頒令破產，其持有原告之股權由破產信託人接管。邱其後拒絕遷出獨立屋，信託人聯同執達吏擬收回物業時被拒，曾一度驚動警方。信託人最終於2022年7月才收回獨立屋，邱及傭人自此於花園居住。

 

法官於判詞續指，根據證據顯示，涉案花園下建有大型地庫，內設客飯廳、睡房、浴室和洗手間。據保安登記紀錄及相片顯示，邱與傭人及狗隻均居住於花園，邱每天早上於花園溜狗，更衣後外出，返回花園後留宿。

 

法官指證據顯示，邱與傭人居於花園，違反短期租約條款，遂頒下禁制令。邱早前已承諾不會將花園作居住用途，法官須決定移走狗隻事宜。指據前夫於誓章稱獲授權於花園作園藝活動，法官則認為並不等同可以畜養狗隻，遂頒令答辯人須移走狗隻，將花園交還原告，邱及前夫則准許於每天上午9時至下午5時進入花園。

 

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記者：林育慧

清水灣 保安 物業 邱德根 AR 遠東發展 西貢

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