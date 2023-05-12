【殺校潮】錦江小學校長冀私小一收多過16人　發揮長洲細校特色「將劣勢化為優勢」

▲ 錦江小學3年級英文堂，由外籍英語教師及本地英文科教師合作帶領活動，幾乎全班學生也十分雀躍投入。（林宇翔攝）

5間津貼小學於下學年不獲政府資助開辦小一，只差1人達到16人開班線的中華基督教會長洲堂錦江小學，近日獲教育局批准轉辦私立小一班。錦江小學校長黃永康表示，希望私小一班能取錄多過16人，並有信心明年收生達標，爭取重獲政府資助，渡過殺校危機。他透露，錦小未來主打為學生增值，包括加強與名校合作、發揮「細校」特色分析學生強弱項，並鞏固STEAM及戲劇教育等，有信心吸引到更多長洲學生轉投該校，甚至開拓鄰近離島及港島生源，冀將劣勢化為優勢。

吸納鄰近離島及港島生源 校長信收生可達標免殺校

黃永康接受TOPick專訪時表示，自3月底接過教育局「零班信」，辦學團體一直積極應對，校方評估以往極少學校成功通過「特別視學」，故決定採取「最積極」的私立小一方案，先由辦團全費資助9月入學小一生，目標2024/25學年收足16名小一生，重新恢復政府資助。

該校早前接獲15名準小一家長申請，黃永康指，申請主要來自鄰近的中華基督教會長洲堂錦江幼稚園家長，暫未統計最新報讀人數，但引述部分家長屬意錦小，「如果16人係一條線，梗係希望收多過16人。我哋其實幾有信心，睇到家長肯定，話我哋有特色過市區學校。」

結合長洲傳統鞏STEAM戲劇教育 鼓勵小學生走進社區

錦小近年致力將長洲傳統結合創新教育，包括舉辦小學機械人搶包山比賽，又引入戲劇科，學校也希望透過DreamStarter活動鼓勵小學生服務社區，包括跟大學合作設計AI軟件，協助長洲假日人滿為患的商店分流；也有學生構思美化返學途經的「長命斜」。

錦小創校以來維持1級1班結構，縮班殺校潮首當其衝，黃永康坦言在未來大環境下要著重收生：「環境改變唔到，不如將你嘅劣勢變為優勢。」校方已邀請臨床心理學家，為錦江幼稚園升至錦小畢業的學生，進行10年追蹤報告，按9大智能分析學生適合參與的活動，料有助設計個性化升中個人檔案；錦小未來亦會跟1間IB傳統名校進行更多學術及體藝交流，並參加外國機構將為錦小舉辦英語夏令營等活動。黃永康說，校方未來會加強裝備不同水平的學生，提升到派位組別（Banding）更高的中學，並在英文活動增加互動元素，據他了解，過去有學生銜接到市區名校，也能夠適應、順利升班。

家長讚有特色過市區學校 惟宣傳不足小島學生小六始插班

黃永康亦指，現時錦小全校約100名學生，有梅窩學生每日乘半小時船上學，更有學生哭訴遷到市區「大校」參與活動機會少，最終回流到錦小；為配合不同家長接送需要，該校設「彈性返學」安排，早上8時55分才上第1節課，比一般學校遲，但8時15分設半小時「活動堂」，供較早返校學生參加。惟他承認，過去主要投放資源在學校內部，甚至有長洲居民事前對該校認識不多，兒子升讀小六才由島上其他小學轉讀錦小，故學校未來會改善校網，冀透過周六（13日）開放日，助外界認識學校。

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記者：馮琪雅