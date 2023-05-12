【殺校潮】錦江校長黃永康上場即應對殺校危機　喻「考試差1分合格」感恩有機會發戲劇教育夢

▲ 中華基督教會長洲堂錦江小學校長黃永康於前年上任，獲學生撰寫感謝卡。（林宇翔攝）

中華基督教會長洲堂錦江小學校長黃永康回顧執教初心是推動普及戲劇教育，在錦小上任第2年已成功引入常規戲劇科，卻同時遇到津小「殺校潮」，他直言始料不及。有宗教信仰的他仍說感恩有機會「發教育夢」，將只差1人達標當成「考試只差1分合格」，未有言棄，期盼未來能夠克服挑戰，延續夢想。

普及戲劇教育 助學生建自信

黃永康出身於香港演藝學院，讀書時期已經積極參與戲劇教育工作，畢業後亦曾任教育局課程發展處戲劇教學藝術家，並修讀通識教育文憑（PGDE），曾任教直資、私校及津校，直至前年接任錦小校長。

他形容當時是「專揀細校」，希望實踐入行的願景，透過戲劇教育幫助學生建立自信、溝通表達技巧，以至培養明辨性思維，幫助學科學習。他又舉例近年教育局力推價值觀教育，也能透過戲劇軟性推行，形容「有經歷就有價值」。

「每個學生都係生命 非數字」

黃永康直言之前在私校任教，意想不到殺校潮已「殺到埋身」，連日為「救校」疲於奔命，他說：「我好有條件抑鬱，當初知道會有唔開心、徬徨，可以有萬七個理由埋怨，問點解我喺呢個大環境下要喺呢個小島上面，但要清楚所有事情係我自己決定，有難題就要解決。」

「每個學生都係一個生命，佢唔係一個數字，15個定16個，所以今次我哋堅持去做。」對於教育局以學校只欠1人未達開班線，決定學校跌入殺校網，他認為來到津校就要尊重機制。他亦感謝早前獲得不少教友、區會校長支持，近日迎來教育局批准轉辦私立小一的喜訊，「我好感恩嚟到這裡，有機會畀我去發一個教育夢，依家只不過係遇到小小挑戰啫，咪去克服囉。舉個例子，當你考試60分合格，考到59分，細個讀書就係差1分，咪努力啲囉。」

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記者：馮琪雅