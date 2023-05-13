【育兒心得】放任式教女不補習不追問功課 學霸媽媽張新悅：識做人好過讀書叻

▲ 學霸的張新悅，完全明白讀書叻都不及識做人好，所以她教女都會選擇放任式。

4孩媽媽的張新悅畢業於法律系，2012年在香港大學修讀環境管理學碩士，更以全班第一名成績畢業。張新悅是圈中的學霸媽媽，她卻不會逼迫4名女兒讀書，更不會安排女兒補習，去年經歷大女Lucy患病後，她更體會到身體健康的重要性，與其要求4名女兒考試要100分，張新悅注重品德培養：「讀書好叻嘅人，出到嚟未必好成功！做咗阿媽之後，原來做人先係一生人中最重要拿捏嘅嘢。」

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身為獨女的張新悅，當年父母為「搵食」不檢查功課也不追問成績，她自小獨立自律，學業功課更不用父母操心。她坦言，當你愈是緊張女兒的學業，他們愈是懶散，因為會依賴父母提醒或每晚檢查功課，反而會失去了自律能力，她秉承父母的教法不過問功課，

我依家4個小朋友都係咁樣教！

4名女兒曾就讀名校聖士提反女子中學附屬小學及附屬幼稚園，新悅指，女兒從幼稚園第一天上學，已經知道回家後要做功課，她强調自己不會檢查功課，但會觀察女兒放學後是否在做功課，有時會輕輕地隨口問句：「做咗功課未呀？」

新悅發現，女兒會慢慢調節，過程中少不了有甩漏，例如忘記做、漏空答案，她提醒自己忍住不要說「呢個錯咗呀」，因為自己愈改，她們更加不知道真正的答案，

如果佢漏空咗，老師會鬧佢，你唔好做咗老師個角色！當然唔同嘅老師有唔同嘅反應，我女依家讀嗰間國際學校，三女8歲，好多時漏空咗冇做，家長日老師同我講佢好鍾意，因為佢知道邊啲位佢唔識，佢就著跡去教佢，佢話最怕啲家長乜嘢都幫佢做晒，全部100分，其實個小朋友係咪真係識呢？依家社會現代咗，我哋應該用新啲嘅方法去教小朋友，就係要佢哋有責任去處理自己嘅工作，返學囉！

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補習＝拐杖

新悅堅決四名女兒不補習，她覺得每個孩子的智商同思考能力不同，她媽媽曾以「拐杖」形容補習，第一日開始行路已經用拐杖，成世依賴拐杖先識行，她强調只會在非必要的情況下才找補習老師幫忙，

我14歲大女啱啱病咗，病得好利害，佢返唔到學，離開咗學校4個月，咁呢4個月我就搵補習老師去追返佢病嘅時候嘅嘢，真係要用拐杖，但拐杖只係用4個月，如果由細至大都補習，小朋友真係好辛苦。

新悅坦言，有時女兒功課也很難，尤其是數學，她沒有耐性也不懂去教，但她相信真心想小朋友好的老師或學校教育，是想小朋友明白個思維，不是只求分數，她不會介意女兒寫不出答案，但必須要寫出方程式；或者遇上不懂的英文字，例如「stronaut太空人」，她會要求女兒盡量按自己的想法寫出來並把它括住，待老師知道她想寫這個字，

我會用呢個方法教佢哋，暫時我暫時見唔到有老師投訴佢哋學習有問題，所以好開心…。

高材生的新悅，以自身經歷教育女兒，她經常說：「讀書好叻嘅人，出到嚟未必好成功！」，更未必會讓人喜歡你，但如果一個「好識做人，好識處世」，即使讀書唔叻不是拿100分，出來社會工作時也沒有人關心，

自己以前喺娛樂圈入面都做得唔夠好，我就係嗰啲高材生，覺得自己好勁咁，出到嚟都冇人錫你、冇人理你，乜戲都冇得拍啦！係咪先？記者見到你都唔寫…其實係有呢種感覺，做咗阿媽之後，原來做人先係一生中人最重要拿捏嘅嘢。

大家庭的好處

新悅與老公教女都以品德行先，4個女兒喜歡打機、玩電話，但她們清楚知道在食飯或某些場合，絕對不能玩電話，同時她笑言生4個小朋友的好處是外出也有健康的社交，

出去食飯，兩公婆一個撳電話、一個睇雜誌，小朋友唯一就係撳電話，所以佢哋三個係冇溝通㗎！但我哋成家人，每人講句都已經5分鐘啦！我哋好多人，唔需要靠外來撳嘅嘢嚟溝通，傾食咩都傾咗15分鐘，嚟到我又搶，你又搶，我哋6個人食飯已經有個社交圈子，社交上係健康嘅，無理由大家一齊坐喺度，個個都攞住自己手機玩，咁其實見嚟做咩呢？

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孝順媽媽不僅母親節

孝順的新悅，不會只在母親節孝順媽媽，她以往拍劇時，忙到沒有太多時間見媽媽，她也會上繳所有錢給媽媽，閒時又會關心她，

係有心得閒就關心媽咪，關心媽咪好過你一年先同佢食一次飯，係咪先？母親節出去食飯實俾人劏，又要同人逼，我媽咪唔鍾意咁樣，但我覺得得閒係要關心，母親節只係一個形式，得閒打電話，what’sApp佢呀！人大咗，我覺得同媽咪唔一定母親節先食飯，有時同佢兩個人食飯都好有用，可以傾偈，當佢係個女，要俾啲時間同佢傾佢嘅嘢，我都想將來我啲女咁樣。

新悅的4個女兒也很窩心，每年母親節都會為媽媽煮早餐，她看到女兒們哪種團體精神，哪份早餐已經比龍蝦鮑魚更美味！

一個睇水睇阿媽起身未，一個就煮，一個就舖枱，其實我喺房聽晒，我見到真係好開心！

大女Lucy早前生病，病癒後已經獨自飛到英國讀書，新悅在女兒出發前替她執了中藥調理身體，每日也會致電大女關心身體情況，更鼓勵大女要學會自己照顧好身體，有需要就要搵老師或醫生，

佢之前病得好犀利，我人係好放下，事件發生咗要點樣面對下一步，我帶咗啲中藥調理身體嘅藥包俾佢沖茶咁飲啦！我同佢講『你開始大個女，你要照顧身體，你覺得喉嚨痛，你唔好當冇事，咳到黃色膿都話冇事，咁就大鑊喇！』要教佢咩叫做健康，咩要搵老師，或者搵醫生，要識得處理，因為呢一part喺媽咪嘅懷抱，乜都係媽咪處理，醫生自己book，睇吓你、探吓熱，我覺得依家呢個責任會交喺佢身上，要自己明白自己係咪病，佢咁大個人，唔通日日跟住個小朋友跟到廿歲三十歲，咁唔得㗎！你係要放手就要放手！。

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記者︰林碧洋