【海上執勤】監警會到訪水警總區總部了解水警工作　乘水警輪觀察無人機系統

▲ 監警會主席王沛詩與委員在監管處處長林曉彤等警方代表陪同下，參觀水警總區總部。

監警會主席王沛詩昨日(11日)聯同一眾委員和秘書處職員前往水警總區總部，了解水警工作 、前線水警人員在海上執勤及參與救援行動時面對的不同挑戰，以及最新科技如何提升執法和培訓工作的成效 。

監警會聽取了水警總區總部代表講述水警的架構、運作和船隊的各項職責，讓委員加深了解水警總區在香港海域的保安和執法行動。水警代表亦向委員展示水警訓練學校的「警輪模擬系統」，模擬不同天氣和海面情境，鍛鍊並增強學員在危急環境下的判斷和應變能力。委員其後乘搭「總區訓練警輪」前往香港東南水域，觀看水警在無人機系統的輔助下，高速攔截可疑船隻的示範。

監警會代表亦與前線水警人員交流，聆聽他們在海域和離島上的日常工作，以及在颱風「山竹」肆虐期間拯救墮海人士的艱鉅過程，又登上「多重任務截擊艇」，親身體驗水警在海上執行職務時所面對的挑戰。

王沛詩表示：「水警總區是各警隊總區中負責面積最廣的一個，而且工作性質十分特別。水警在打擊通過水路進行的違法行為時，絕不畏懼，竭力保障陸上和水上居民的生命及財產安全。在疫情期間，水警則成為『剛中帶柔』的守護者，調派水警輪運送離島染疫者前往市區接受隔離和治療，為抗疫作出貢獻。此外，會方通過這次難得的交流機會，加深了解水警執行任務面對的種種挑戰，從而進一步研究如何預防和減少投訴。」

監警會指，處理投訴時一向秉持公正、持平的原則，以事實為基礎，以證據為依歸，保障市民申訴權力的同時，亦保護執法人員免遭惡意指控。在審核投訴的過程中，監警會亦積極提出切實可行的服務質素改善建議。這些改善建議涵蓋所有警區，包括水警的工作，在各個方面協助警隊提升服務質素，從而減少投訴。

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責任編輯：蘇文軒