【新冠口服藥過期】政府：藥廠有向藥管局申延長有效期 　目前輝瑞口服藥獲批有效期限為24個月

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有市民近日發現，於公立醫院領取的新冠口服藥，被發現「過期」。醫管局解釋指，藥廠初步測試顯示，可以延長藥物有效期。

政府發言人表示，兩款供港的新冠口服藥物，包括輝瑞帕克斯洛維德「Paxlovid」，以及默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir），均已向香港藥劑業及毒藥管理局提交報告及資料延長產品的有效期限，目前Paxlovid獲批有效期限為24個月，而Molnupiravir獲批有效期限為30個月。

以新冠口服抗病毒藥Paxlovid為例，醫管局早前接獲相關藥廠通知，Paxlovid的有效期獲美國食品藥物管理局及管理局批准延長有效期限。醫管局根據有關資料，委託承辦商於口服藥的包裝盒上貼上標明最新有效日期的標籤。此安排對藥物效用及藥物安全不會有任何影響。醫管局亦已通知公立醫院的醫護人員有關安排。

此外，衞生署亦分別於去年12月及今年1月發信通知，曾經於網上平台向政府要求提供Paxlovid藥物的私家醫生，有關Paxlovid延長有效期，以及藥物供應商安排更換已貼上延長有效期限標籤的Paxlovid藥物的程序。署方於昨日（11日）再次提醒私家醫生在處方藥物時應注意藥物包裝上展示正確有效到期日的標籤，並應按一貫的做法，以「先到期先處方」的原則處方。

發言人強調，兩款新冠口服藥均屬新型藥物，並於短時間內研發。兩款口服藥延長藥物有效期限的申請由註冊持有人提出並附有科學實證及測試數據，確認相關藥物仍然有效，是全球藥劑業界既定的做法。

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責任編輯：陳展棋