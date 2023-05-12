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【實地調研】鄧炳強赴福田及羅湖口岸視察　了解通關後各口岸運作情況

社會 20:53 2023/05/12

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鄧炳強（右三）在福田口岸了解口岸在通關後的運作情況。(政府新聞處)

保安局局長鄧炳強今日（12日）前往深圳，到福田口岸和羅湖口岸實地調研，並出席深圳市人民政府口岸辦公室舉行的座談會，就有效推進陸路口岸的規劃和發展與深方進行交流。
 
鄧炳強下午先後到訪福田口岸和羅湖口岸，在深圳市人民政府口岸辦公室主任王剛陪同下，了解各口岸在通關後的運作情況，並聽取有關口岸的管理、建設和發展計劃。

鄧炳強亦出席深圳市人民政府口岸辦公室舉行的座談會，了解深圳口岸的整體規劃情況，並就各陸路口岸的規劃和發展與深方交流，共同探討兩地相互配合，落實提升各口岸建設的不同計劃。

鄧炳強表示，是次調研內容充實，增進兩地人員交流，亦實地觀察口岸在通關後的暢順運作。他說將會與深方透過共同領導的「港深口岸規劃建設工作專班」緊密合作，積極推進陸路口岸的規劃和發展。
 
除保安局人員外，來自政制及內地事務局、入境事務處、海關、警務處和建築署的代表亦有參與是日活動。

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責任編輯：蘇文軒

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