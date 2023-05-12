【腸胃炎】灣仔聖公會聖基道幼兒園爆急性腸胃炎　20學童中招或屬人傳人

▲ (學校網頁)

灣仔聖公會聖基道幼兒園爆發急性腸胃炎個案，衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查，個案涉及20名學童，包括9男11女，年齡介乎2至6歲。10人已求醫，當中一人留院。全部病人情況穩定。

根據中心的流行病學調查，一名學生首先於本周三(10日)於班房內嘔吐，其後有學生於周四(11日)起陸續出現嘔吐和腹瀉病徵。調查結果顯示該校出現急性腸胃炎爆發，亦較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。為審慎起見，衞生防護中心人員今日下午已聯同食物環境衞生署食物安全中心人員到該校視察，初步未有發現學校製作膳食的環境衞生情況有不尋常的情況。



衞生防護中心人員已向學校職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察，正繼續調查事件。

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責任編輯：蘇文軒