【器官捐贈】盧寵茂：3月已定兩地器官移植互助機制初步方案　下周率醫管局同事到內地參觀加強了解

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醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局下星期將率領醫護團隊到內地訪問，了解內地器官捐贈、分配共享及移植方面的情況。他表示三月時，已經前往北京國家衞健委負責器官移植的一個基金會商量，並交換意見，訂了兩地器官移植互助機制的初步方案。

盧寵茂表示，現時討論的器官互助機制望做的是第二層分配，就是在一個地區，以內地為例子，在內地若有器官在輪候名單上沒有合適的受贈者，便考慮跨境轉到香港，同樣道理，在香港如有器官未能配對本地合適的病人，可以轉到內地幫助有需要的病人。他強調，機制不會影響在香港進行的器官分配，但同時可幫助正等候器官移植的病人，讓他們能夠受益於內地在器官捐贈和移植方面的發展和大幅進步。

他表示，國際醫學界的標準用不指定、亦不記名的方式以確保捐贈過程不會出現違規情況，這符合國際醫學道德標準，亦確保不會有歧視的情況出現，會沿用同一個機制。他指，下星期的訪問是由醫管局帶領器官移植的同事參觀，望通過這次參觀訪問，能夠加強香港器官移植界了解對內地器官捐贈、分配、共享和移植方面的進展。

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責任編輯：陳展棋





