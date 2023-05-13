【專科門診】李夏茵：內科穩定新症輪候時間已持續改善　立法會文件揭半年間只減2星期

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去年施政報告提出，為個案數目較多及輪候時間較長的內科設定目標，並於今個年度把內科專科穩定新症的輪候時間減少20%，即將最長輪候時間（第90百分值數）由122個星期減至97個星期或以下。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，最新內科穩定新症的最長輪候時間（第90百分值數）為102個星期，內科門診輪候時間持續改善。

《施政報告》亦提出改善病人於醫管局專科門診就診的流程，目標是希望有75%病人於60分鐘內完成由登記至醫生診症的流程，以及於120分鐘內完成由登記至取藥的流程。最新數據顯示兩個流程的績效目標均已達成。

去年輪候時間已降至104個星期 意味今年首半年只降兩星期

不過，翻查立法會財委會的紀錄，截至去年12月31日，醫管局專科穩定新症的輪候時間（第90百分值數）已降至104個星期，意味過去半年，專科門診的輪候時間只是減少兩星期。

2022-23年度內科專科門診例行個案新症輪候時間(星期) （第90百分值數） 港島東 94個星期 港島西 110個星期 九龍中 96星期 九龍東 117星期 九龍西 95星期 新界東 117星期 新界西 75星期 資料來源：立法會財委會文件

至於其他專科方面，去年數字部分專科等候時間仍長，九龍西眼科最誇張，穩定新症（第90百分值數）等足225個星期。

九龍西眼科 225個星期 九龍中外科 109個星期 九龍西耳鼻喉科 97個星期 資料來源：立法會財委會文件

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記者：陳展棋