  • 24°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 00:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專科門診】李夏茵：內科穩定新症輪候時間已持續改善　立法會文件揭半年間只減2星期

社會 00:00 2023/05/13

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

(資料圖片)

去年施政報告提出，為個案數目較多及輪候時間較長的內科設定目標，並於今個年度把內科專科穩定新症的輪候時間減少20%，即將最長輪候時間（第90百分值數）由122個星期減至97個星期或以下。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，最新內科穩定新症的最長輪候時間（第90百分值數）為102個星期，內科門診輪候時間持續改善。 

《施政報告》亦提出改善病人於醫管局專科門診就診的流程，目標是希望有75%病人於60分鐘內完成由登記至醫生診症的流程，以及於120分鐘內完成由登記至取藥的流程。最新數據顯示兩個流程的績效目標均已達成。

去年輪候時間已降至104個星期  意味今年首半年只降兩星期   

不過，翻查立法會財委會的紀錄，截至去年12月31日，醫管局專科穩定新症的輪候時間（第90百分值數）已降至104個星期，意味過去半年，專科門診的輪候時間只是減少兩星期。

2022-23年度內科專科門診例行個案新症輪候時間(星期) （第90百分值數）

港島東   94個星期

港島西   110個星期

九龍中   96星期

九龍東   117星期

九龍西   95星期

新界東   117星期

新界西   75星期 

資料來源：立法會財委會文件

至於其他專科方面，去年數字部分專科等候時間仍長，九龍西眼科最誇張，穩定新症（第90百分值數）等足225個星期。

九龍西眼科  225個星期 

九龍中外科  109個星期

九龍西耳鼻喉科 97個星期 

資料來源：立法會財委會文件

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9 

記者：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【昏迷不醒】36歲男星出席活動突昏迷　送ICU搶救病因不明愛妻求集氣
12:33 2023/05/12
【昏迷不醒】36歲男星出席活動突昏迷　送ICU搶救病因不明愛妻求集氣
【喪盡天良】為討好情婦從15樓掟子女落街 狠父與情婦上訴二審判決出爐
12:10 2023/05/12
【喪盡天良】為討好情婦從15樓掟子女落街 狠父與情婦上訴二審判決出爐
【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
13:57 2023/05/11
【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒