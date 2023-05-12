【今年首颱?】天文台：密切監察周末低壓槽會否成為熱帶氣旋　籲母親節留意天氣變化

▲ 天文台預測，大驟雨、雷暴及狂風會在星期六稍後至星期日影響珠江口一帶。（資料圖片）

天文台今日(12日)於最新一篇「天氣隨筆」中表示，一道低壓槽會在今日於廣東沿岸發展，低壓槽上可能有低壓區形成，天文台會密切監測其會否進一步發展。

按照最新預測，部分電腦模式顯示該低壓槽上可能有閉合等壓線，相關的氣旋性環流有機會發展為低壓區，並自北部灣一帶向東橫過廣東沿岸。當該低壓系統於星期日經過珠江口一帶時，本港離岸風勢較大，高地間中會吹強風。天文台會密切監測其會否發展為熱帶氣旋。



不過，亦有電腦模式預測氣旋性環流發展機會較低，主要以低壓槽形式影響廣東沿岸至南海北部，雨區亦較為遠離珠江口。

總括而言，大驟雨及雷暴會在星期六稍後及星期日影響珠江口一帶。天文台預測，本港星期日多雲，有驟雨，雷暴及狂風，雨勢有時頗大。大家在母親節外出慶祝或進行戶外活動時請留意天氣變化。

▲ 電腦模式預測星期日（5月14日）早上八時的地面天氣圖。部分電腦模式如歐洲和美國模式顯示在南海有閉合等壓線（紅色箭咀所示）；相反，韓國和德國模式預測氣旋性環流發展機會較低。而美國模式亦預測雨區位置較南。(天文台網頁)

▲ 不同電腦模式對珠江口一帶在星期日（5月14日）早上的風力預測，部分模式顯示與其相關的強風區（藍色）會相當接近本港。(天文台網頁)

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責任編輯：陳展棋