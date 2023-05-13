【子宮肌瘤】OL肚子突變大像籃球誤以為變肥　求醫揭長出20cm纖維瘤

▲ 肚子突變大像籃球，OL誤以為變肥，求醫驚揭長20cm肌瘤。

小腹異常變大要留意，可能罹患子宮肌瘤。台灣一名45歲女子沒有懷孕，但肚子逐漸變大，她起初覺得腹部沒有痛楚等異樣以為自己變肥，後來前往醫院檢查才發現有20厘米的子宮肌瘤塞滿腹腔，重量甚至重達2公斤。

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台灣婦產科醫生王樂明在節目《健康2.0》中分享，該名45歲的女子肚子變大，但因沒有結婚、沒有懷孕，便誤以為變胖，但旁人勸她前往婦產科檢查。她摸到患者的肚子感覺硬硬的，用超聲波檢查後，發現女子體内長了20厘米的子宮肌瘤，如懷孕20周的大小。

由於子宮肌瘤過大，擔心為惡性肌瘤，她用核磁共振進行檢查，發現這顆肌瘤從骨盆腔一直占到腹腔，已經到肚臍的程度。醫生建議該名女子進行手術取出肌瘤摘掉子宮，最後手術將肌瘤取出，秤起來竟重達約2公斤，像大籃球一般。

北醫血液腫瘤科醫生吳鴻誠表示，血液科很多貧血的病人大部分都是女生，並且其中90%的女生都會有子宮肌瘤的問題。

他形容，女生有時候出血量大到需要用30幾厘米的衛生巾，甚至一個小時更換都會滿出來。吳醫生又指，除了經血量大，子宮肌瘤常見的症狀還有不孕、貧血、痛經、異常出血、頻尿便秘和性交疼痛。

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關於子宮肌瘤

本港婦產科專科醫生方秀儀曾受訪講解「子宮肌瘤」（Uterine fibroids/leiomyomata）的症狀及成因。「子宮肌瘤」俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤，屬常見婦科疾病。

子宮肌瘤主要分3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤，以及間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；到50歲更增至80%機會。

方醫生指，多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。這些都是患有子宮肌瘤的症狀。

成因及高危人士

以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20-30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩三次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

7種食物慎吃

本港註冊中醫師何慧欣曾在facebook上分享7種含雌激素食物，包括燕窩、雪蛤膏、蜂皇漿、乳鴿、羊胎素、雞皮、脂肪，其中動物脂肪因較易儲存雌激素，何醫師稱患有子宮肌瘤及乳腺增生的人士應盡量少食。

何醫師解釋，子宮肌瘤及乳腺增生患者，應盡量避免進食雞皮、雞翼、雞翼尖、雞腳等位置，原因是雞皮及動物脂肪都比較容易儲存雌激素。何醫師提醒，偶然進食一次無妨，但記得「少吃多滋味、多吃壞肚皮」。

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責任編輯：羅嘉欣