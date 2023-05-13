【周星馳契女】童星出道拍星爺《長江7號》走紅　徐嬌成續好身材好成學霸女神【多圖】

▲ 徐嬌貼比堅尼照晒美好身段。

童星出道的徐嬌因拍攝周星馳電影《長江7號》而火速走紅，現年25歲的徐嬌正於美國修讀藝術中心設計學院，她之前曾公開自己的成績表，考獲六科A的她絕對是校內的學霸。

徐嬌除了忙於應付學業外，亦很著重外表並練出健美身型，她最近到沙灘換上比堅尼大晒美好身段。

【明星扮靚】星爺契女徐嬌靠一招塑出馬甲線 創自家漢服品牌年賺逾千萬

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

網晒比堅尼照

徐嬌近日染了一頭珊瑚色頭髮，並換上淺藍色比堅尼到LA著名沙灘Santa Monica拍照留影。

她更於微博大方分享泳裝造型，吸引不少網民關注。

照片中可見，徐嬌身型纖瘦，並於沙灘瞓身展示蜜桃臀，大晒Fit爆線條。

【美國疫情】星爺愛將徐嬌美國遇搶購潮 「執下欄」積穀儲糧：希望能吃上個半個月

▲ （微博圖片）

晒學霸成續表

除了身材有好成績，徐嬌的學業亦有好成績。

她之前公開了今年春季的成績表，考獲六科A的她差點「爆四」，GPA獲得3.958分，成績優異。

惟美中不足的是哲學科成績雖然取得A-，不過已為她奠定學霸女神的地位。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R