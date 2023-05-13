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【學海無涯】重返校園讀碩士差點與女兒成同學 50歲校長爸爸：活到老學到老

親子 11:58 2023/05/13

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活到老學到老。

學海無涯!來自北京的50歲校長爸爸，出國留學重回校園讀碩士，他坦言「活到老學到老，一點都不晚。」跟90、00後做同學令他心境也變年輕，笑言心境年齡似35歲，而同學間都叫他做「哥」，他更幾乎成了女兒的學弟，因為女兒同樣收到了悉尼大學Offer，不過最終女兒選擇到英國的謝菲爾德大學留學，面對爸爸重返校園，女兒相當擔心，更在爸爸同學群中發帖請大家多多關照她爸。

最新影片推介:

現年50歲的賈大明今年2月被悉尼大學錄取成為高齡碩士生，他由普通老師做到主任，再當上校長，如今更轉換身份再度成為學生，他也表示希望一年學成回國之後，繼續從事教育事業，同學都是90、00後，賈大明表示一開始大家都叫他做叔叔，後來改口直接叫哥，感覺也挺好玩的，非常的有意思現在整天跟一群年輕人，自己都變年輕了。

賈大明與同學在悉尼大學留影。

50歲選擇辭職出國留學，他坦言因為女兒都長大了，家庭負擔也沒有什麼了，資金方面有足夠的積累，另外他還有在學習以外的碩士課程，已到最後的論文階段:「我就是雙線作戰。」

他還重用當年女兒考大學的雅思書去溫習:

只要能說我這個經歷，是激勵大家更好地學習實現人生價值，這非常有意義的，You are never too old to learn。

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責任編輯︰王明芳

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