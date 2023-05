【學海無涯】重返校園讀碩士差點與女兒成同學 50歲校長爸爸：活到老學到老

學海無涯!來自北京的50歲校長爸爸,出國留學重回校園讀碩士,他坦言「活到老學到老,一點都不晚。」跟90、00後做同學令他心境也變年輕,笑言心境年齡似35歲,而同學間都叫他做「哥」,他更幾乎成了女兒的學弟,因為女兒同樣收到了悉尼大學Offer,不過最終女兒選擇到英國的謝菲爾德大學留學,面對爸爸重返校園,女兒相當擔心,更在爸爸同學群中發帖請大家多多關照她爸。

現年50歲的賈大明今年2月被悉尼大學錄取成為高齡碩士生,他由普通老師做到主任,再當上校長,如今更轉換身份再度成為學生,他也表示希望一年學成回國之後,繼續從事教育事業,同學都是90、00後,賈大明表示一開始大家都叫他做叔叔,後來改口直接叫哥,感覺也挺好玩的,非常的有意思現在整天跟一群年輕人,自己都變年輕了。

▲ 賈大明與同學在悉尼大學留影。

50歲選擇辭職出國留學,他坦言因為女兒都長大了,家庭負擔也沒有什麼了,資金方面有足夠的積累,另外他還有在學習以外的碩士課程,已到最後的論文階段:「我就是雙線作戰。」

他還重用當年女兒考大學的雅思書去溫習:

只要能說我這個經歷,是激勵大家更好地學習實現人生價值,這非常有意義的,You are never too old to learn。