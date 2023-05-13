【洪欣離婚】發致歉信改口不與張丹峰離婚　洪欣：我們的矛盾與畢瀅無關

▲ 洪欣發致歉信改口不與張丹峰離婚。

洪欣在本月1日突然宣布離婚，與年輕10年的張丹峰結束14年婚姻，二人離婚一事引起外界關注。

洪欣今天（13日）發表致歉信，稱離婚是「情緒化的言論」，並指出與丈夫張丹峰之間的矛盾跟畢瀅無關。

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洪欣發表致歉信

洪欣今天於微博以「致歉信 ​​​」為題貼出一段文字，內容如下：

▲ （微博截圖）

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洪欣曾宣布離婚

洪欣於本月1日凌晨時分突然在個人社交平台宣布：「我和張丹峰不再是夫妻關係」。

當時的她於貼文發布後火速刪除，之後又再發。

至於張丹峰也發文寫道：「對，不過了」並附上３個哭的表情符號。

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婚後育有一女

洪欣於2009年與比她年輕10歲的內地男星張丹峰結婚，二人婚後育有一女。

可是在5年前張丹峰被爆偷食靚女經理人畢瀅，當時洪欣選擇相信丈夫。

如今，洪欣已發表致歉信否認離婚一事，並稱與丈夫張丹峰之間的矛盾跟畢瀅無關。

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