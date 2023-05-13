【李啟言傷勢】Mo父首談So Ching退出COLLAR　李盛林：蘇芷晴與Mo同走漫長路

MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，意外事件到今，受重傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

李啟言父親李盛林牧師在事故後每周都會發出代禱信，在今晚（5月13日）發出第42封代禱信，也是阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）在日前宣布退出女團COLLAR後，李盛林的首封代禱信，首先寫道，與醫療團隊已建立如家人的感情：

(一）感恩 1. 「醫護一家」 從25週開始與整個新的醫療團隊相處到現在雖只是17週，但期間與他們相處像一家人一樣親切，更是建立了這份超越醫者與病人及家屬的關係。 2. 「代禱信的回響 」 原先代禱信的出現是為我們和阿MO禱告，想不到也成為面對困難和苦難的人，與及尋找人生意義的人提供了一點動力和方向。願我們繼續同行，彼此勉勵。 （二）代禱 「神使我心裏快樂，勝過那豐收五穀新酒的人。我必安然躺下睡覺，因為獨有你耶和華使我安然居住」 (聖經．和合本, 詩篇 4:7-8)

然後續指：

1. 啟言（阿Mo) a) 「中西協作治療」 請為在過去一星期開始的中西協作治療禱告，盼這樣對阿MO產生更正面的反應。 b) 「再探索處理尿喉」 請為本週將會再進一步研究處理尿喉的醫治方案禱告，盼除去尿袋，減少或停止冒汗或打震的情況出現的機會。 c) 「輾轉反側」 這是指不能入睡時在床上轉來轉去，但當不能自我動彈，只能維持在一個位置時，惟有腦袋的思緒可以「輾轉」。請為阿MO每晚能甜美入睡禱告，就算腦袋輾轉，都有聖經神的話安慰帶動心靈平靜，以至能安然入睡。

緊接，提到So Ching：

2. Mo 爸媽 a) 「蘇晴與阿Mo 同行」 很多時候魚與熊掌不可兼得，一個相當艱難的決定，蘇晴終於選擇了，勇敢地與阿Mo同走這漫長並彼此扶持的路。祈願神賜他們平安喜樂和力量。 b) 「操練身體」 現在再開始了每天的運動，如游水，跟著YouTube 運動等，盼能有健康正常的體魄與阿MO同行。