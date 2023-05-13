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【超市情報】惠康逾78件貨只售$7.8及$78　Häagen-Dazs家庭裝雪糕$99/2件

社會 12:05 2023/05/13

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

惠康逾78件貨只售$7.8及$78。（惠康提供）

本周生活日用品及個人護理用品情報，精選有惠康$99/2件Häagen-Dazs家庭裝雪糕；為慶祝惠康成立78周年，超過78件貨$7.8/件及$78/件。萬寧多款女性衞生護理及美粧工具產品等正進行買1送1優惠。

惠康優惠：

  • Häagen-Dazs家庭裝雪糕，折實$99/2件（優惠期: 12/5/2023 - 14/5/2023）
  • 78周年限定優惠，超過78件貨 $7.8/件 及 $78/件（優惠期: 12/5/2023 - 18/5/2023）
  • 全線碗麵，第2件半價（優惠期: 12/5/2023 - 18/5/2023）
  • 精選零食／麵類／醬油／罐頭 ，$60/任選3件（優惠期: 12/5/2023 - 18/5/2023）
  • Meadows Home 各款抽取式面紙4/5包裝，$23，買一送一（優惠期: 12/5/2023 - 18/5/2023）
  • 買6罐地捫茄汁沙甸魚，送總值$45.9禮品（優惠期: 12/5/2023 - 18/5/2023）

點擊下圖即看優惠詳情：

    點擊圖片放大
    +2

萬寧優惠：（優惠期：12/5/2023 - 18/5/2023）

多款保健、女性衞生護理產品及美妝工具產品等現正進行買1送1優惠。

  • 指定高潔絲產品買1送1，買高潔絲產品滿$109送Kotex限量版星空紫體重磅1個
  • 指定頭髮護理產品買1送1，買滿$129送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝
  • 指定萬寧自家品牌保健產品買1送1
  • 指定萬寧自家品牌美妝工具產品買1送1
  • 上述優惠以價錢較低的一件免費，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

點擊下圖即看優惠詳情：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

7-Eleven優惠：

  • 【$7.5／支 】清熱酷350毫升膠樽裝 (各款) (優惠期：10/5/2023 – 16/5/2023)
  • 【$42／件】藍妹啤酒330毫升4罐裝 (優惠期：10/5/2023 – 16/5/2023)
  • 【$20／3盒】BINGGRAE香蕉／士多啤梨／雲呢拿牛奶飲品200毫升 (優惠期：10/5/2023 – 16/5/2023)
  • 【$57／8件】雀巢黑糖波霸／抹茶紅豆雪米糍／MEGA (各款)／雪糕杯 (各款) (優惠期：12/5/2023 – 16/5/2023)
  • 買任何Häagen-Dazs產品滿$88，可獲7折優惠 (優惠期：13/5/2023 – 14/5/2023)

點擊下圖即看優惠詳情：

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責任編輯：陳麗娜

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