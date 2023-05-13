【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳

▲ 《麥路人》劇照。

不少餐廳為了節省人手利用人工智能，雖然點餐機方便易用，但長者隨時無從下手。馬來西亞一名電視節目主持人在社交網站上發帖，指有網民在快餐店見到一名老伯伯想購買食用，但卻被員工要求利用自助點餐機點餐，結果伯伯因不懂使用點餐機，最後無奈地餓着肚子離開。

馬來西亞電視節目主持人Fedtri Yahya在個人twitter上發帖，引述網民講述老伯伯不懂用點餐機的經過。該名網民表示，他在快餐店見到伯伯想買食物，但被要求到自助點餐機點餐，伯伯獨自站在點餐機前發呆，由於不懂操作影響後面的顧客，老伯伯甚至禮讓後面的顧客先點餐，並學習如何點餐。

輪到伯伯點餐時，他面對自助點餐機仍然束手無策，站在點餐機面前不知所措，由於沒有得到任何人的協助，伯伯最後只可無奈地離開。

老伯伯只是想吃一餐，真的有那麽困難嗎？員工們真的忙到不可開交，忙到沒有時間招待老伯伯嗎？

目睹經過的網民形容自己有社交恐懼症，承認自己沒有上前協助伯伯點餐，他對此深感抱歉。他强調講述伯伯的經過只是希望在社會發放更多的正能量，並呼籲社會重視長者們的需求 ，不應該因為科技而漠視他們的存在。

主持人Fedtri Yahya對事件表示感慨，他指明白快餐店人手欠缺，但質疑員工是否不能提供協助。

老伯伯只是想填飽肚子，為何要刁難不懂科技的人士呢，不應該讓長輩受冷落。

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責任編輯︰王明芳