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【食用安全】台灣金莎朱古力驚見生猛活蟲　事主：剝開後更唔止1條！

食用安全 14:13 2023/05/13

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台灣金莎朱古力驚見生猛活蟲，事主：剝開後更唔止1條！

不少人都愛吃朱古力，台灣一名網民最近發文，指進食金莎朱古力内驚見生猛活蟲，侄女更差點將有活蟲的朱古力吞下。照片曝光後嚇壞一衆網友，「傻眼，吃了不知道幾十顆去了」。

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該名女網友於Facebook群組「爆料公社」發文，指侄女終於等到可以吃朱古力的機會，豈料當她拆開包裝後，驚見裡面有一條活蟲在蠕動，連忙喊「爸爸，有蟲」！事主指，當時侄女的爸爸還半信半疑，將朱古力剝開後發現真的有蟲子爬出來，隨後再仔細檢查，竟然裡面還不止一條。

失主同時貼上照片，從照片中可見，剝開朱古力當中就有一條白色的蟲子爬在朱古力的邊緣。隨後再將朱古力仔細分開查看，竟發現還有2條又肥又長的蟲子在蠕動，令樓主不禁驚呼，侄女差點就將這幾條蟲子吞下肚，「還好侄女夠機警」。

帖文曝光後引來大批網民的熱議，有人認為可能是朱古力放置時間過長引致生蟲，「這是放多久了啊？」，亦有網民指以後吃朱古力要更加小心，「以後我要先咬一口看清楚了」。

更多網民留言請看：

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有專業人士指出，因製作朱古力時，必須讓可可豆在露天的環境下自然發酵，發酵過程中容易吸引蟲子，因此可能會被困在朱古力當中。根據美國食藥監管局條例，每100克的朱古力當中，最多含有60個以內的昆蟲碎片，符合規範的食品可以安心食用。

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責任編輯：羅嘉欣

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