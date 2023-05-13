【搶人才】孫玉菡：資助院舍仍缺8,500名護理員　高才通批1.7萬申請三成已來港

▲ （資料圖片）

本地勞動人口不足，勞工及福利局局長孫玉菡指，本港資助院舍仍然欠缺最少8,500名護理員。而「高端人才通行證計劃」去年底至今年4月底，1萬人已取簽證，約5,000人已來港，當中大多曾從事金融工作。

政府院舍輸入護理員特別計劃，今年年中接受申請，孫玉菡今日（13日）在電台節目表示，本地院舍未來護理員會有8,500個空缺，當中7,000個名額經特別計劃招聘，今年年中接受申請。他強調相關特別處理都有與勞顧會商談，也不時向該會匯報，故計劃並非「繞過勞顧會」。

孫又指，扶貧委員會正計劃在劏房較多的地區、包括深水埗及油尖旺區等，設立「社區大廳」，讓小朋友可在設施內做功課、活動，甚至洗完澡才回家，盡量減少在劏房的時間，當局會與商界及民間組織合作，並盡量做到一切免費，冀今年內可有數個項目落成。

「高端人才通行證計劃」去年底推出，孫玉菡說，截至4月底已收到2.7萬份申請，並批出1.7萬份，當中1萬人已取簽證，約5,000人已來港，申請人以30歲以下的年輕人為主，大部分曾從事金融工作居多。

他續稱，申請者有三分二來自内地，部分從海外提交的申請都是內地背景，3類人才中百強大學畢業佔最多、有四分一。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜