【疫情波動】許樹昌：今波疫情未見頂　倘重症及死亡率高須調整防疫策略

▲ 許樹昌：今波疫情未見頂，呼籲高危群組滿6個月須打加強劑

本港正受流感及新冠疫情夾擊。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近期的新冠核酸檢測確診比率和污水檢測病毒量，均有上升趨勢，現時流行的Omicron分支XBB病毒免疫逃逸能力較強，而不少市民感染或接種疫苗逾6個月，防感染功效已大打折扣，呼籲高危群組及時接種疫苗加強劑。

上月30日至上周六（6日）共2,927宗新冠陽性個案，較對上周增加逾兩成，自今年2月初以來新高。許樹昌今日（13日）在電台節目指，相信今波疫情仍未見頂，隨著不少市民感染或接種疫苗超過6個月，加上目前流行的Omicron分支XBB病毒，令疫苗防感染功效大減，呼籲高危群組如長者、孕婦、免疫系統失調人士和醫護人員，只要最後一針滿6個月應打加強劑。

不過，他認為現時新冠病毒傳播性雖然高，但嚴重和死亡風險不高，暫毋須走回頭路，倘若新冠再出現新變種，重症個案及死亡率同時増多時，才需要調整防疫策略，重申最重要是巿民保護自己。

疫苗方面，許樹昌指，政府批准多兩款新冠疫苗在港使用，均是用作「溝針」，其中康希諾疫苗使用第一代腺病毒技術，18歲以上、以往接種科興疫苗人士可以考慮接種；至於莫德納二價疫苗，則適合12歲或以上人士接種。

對於有研究揭發有服用新冠口服藥的患者復陽。許樹昌稱，研究中沒有出現服藥而自然康復的患者復陽情況，而復陽的患者一般是康復後抗體是最高，認為市民毋須過於擔心。

世衛不再將新冠病毒列為「國際公共衞生緊急事件」，許樹昌指，雖然這顯示新冠病毒已經變成風土病，但按疫情趨勢，相信政府對新冠病毒應變級別會維持在緊急，不會太快下調。

本港流感個案已回落，許樹昌指，4月的確診率為20%，至本已經回落至9.8%，相信幾星期後只會剩下零星個案，不過在新冠和流感同步夾擊下，醫院內科病房爆滿，部分入住率達到達110%至120%，當中5歲或以下小童及長者入院率較高，呼籲市民非緊急不要前往急症室。

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記者：陳麗娜